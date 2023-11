Cyberpunk 2077 non ha finito: arriva la patch finale

CD Projekt RED ha ormai riportato in auge il suo Cyberpunk 2077, un gioco che si appresta ora a ricevere un'altra patch.

Se il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha da poco ricevuto l'espansione Phantom Liberty, a breve arriverà una sorpresa.

Questo, anche in virtù del sequel attualmente in lavorazione, noto al momento come Project Orion.

Difatti, la Ultimate Edition del gioco arriverà a breve in edizione digitale e fisica su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC, la quale sarà quasi certamente accompagnata da un update inedito.

Come riportato anche da PushSquare, proprio quando si pensava che CD Projekt avesse finito con gli aggiornamenti chiave per Cyberpunk 2077, è stata annunciata la Patch 2.1.

Questa, infatti, uscirà il 5 dicembre insieme alla Ultimate Edition del gioco, recentemente rivelata.

Secondo i social ufficiali del gioco, questo aggiornamento conterrà «nuovi e attesissimi elementi di gioco».

Marcin Momot, direttore della community, l'ha definita «ultima patch», suggerendo che questo sarà effettivamente l'ultimo aggiornamento significativo del titolo.

La Patch 2.1 sarà presentata ufficialmente nel dettaglio solo domani, 1 dicembre, durante un livestream che si terrà alle 16 ora italiana.

Ovviamente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno rilasciati ulteriori dettagli ufficiali da parte del team di sviluppo polacco, immaginiamo tramite i consueti canali ufficiali, social e web che siano.

Una buona notizia, dopo che di recente sono emersi nuovi dettagli sul difficile lancio di Cyberpunk 2077 e di tutto ciò che ha comportato per CDPR a livello aziendale.

Sarà di certo un buon modo per ingannare il tempo che ci separa dal sequel, visto che il team di sviluppo vuole portarsi avanti con i lavori sul prossimo capitolo.

Ma non solo: al momento non è ancora del tutto chiaro se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.