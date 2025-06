La News in un minuto

Sony ha risposto al successo straordinario di Nintendo Switch 2, che ha venduto oltre 3,5 milioni di unità in pochi giorni, attraverso le dichiarazioni del CEO Hideaki Nishino durante una sessione con gli investitori. Nishino ha definito l'arrivo della nuova console Nintendo come "un catalizzatore positivo per l'intero settore", sottolineando però le diverse strategie di mercato delle due aziende.