La News in un minuto

CD Projekt RED ha annunciato il rinvio dell'aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077, inizialmente previsto per il 26 giugno, dichiarando di aver bisogno di più tempo per perfezionare la patch. Non è stata comunicata una nuova data di rilascio, ma il team assicura che l'aggiornamento sarà sostanzioso come la versione 2.2, che aveva introdotto novità significative oltre ai semplici bug fix. Nonostante lo sviluppo di The Witcher 4 e del sequel di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED continua a supportare attivamente il titolo, dimostrando come il gioco riesca ancora a rimanere rilevante anni dopo il travagliato lancio iniziale.