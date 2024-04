Cyberpunk 2077 ha ancora dei segreti nascosti

Cyberpunk 2077 è pieno zeppo di segreti, misteri ed Easter Egg, alcuni dei quali ancora nascosti e mai scovati dai giocatori.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha terminato la sua corsa con l'espansione Phantom Liberty, ma a quanto pare nasconde ancora qualche chicca da svelare.

Basti pensare che alcune settimane fa qualcuno ha scovato un segreto particolarmente difficile da cogliere.

Ora, mentre un altro fan ha svelato un segreto così subdolo che persino gli stessi sviluppatori di CD Projekt pensavano che non sarebbe mai stato trovato, sembra proprio che i misteri non siano finiti qui.

Come riportato anche da PushSquare, infatti, Pawel Sasko, designer di CP2077, ha reso noto che i giocatori non hanno trovato tutti gli Easter Egg presenti nel gioco.

«Ho visto uno degli ultimi articoli [con tutti gli Easter Egg] e c'era una lunga lista, ma non c'era tutto», ha detto Sasko a IGN US.

«Ci sono un altro paio di cose che non sono ancora state trovate [...] almeno non sappiamo che sono state trovate, perché qualcuno potrebbe averle trovate in casa propria e non averle mai condivise con nessuno, e quindi noi non le abbiamo mai viste».

Purtroppo Sasko non ha svelato altro, anche se dice che il famigerato telefono analogico dell'espansione Phantom Liberty del titolo nasconde ancora qualche segreto.

Nel caso non lo sappiate, è possibile chiamare vari numeri da questo telefono per provocare reazioni comiche da parte di Johnny.

Chiamando i numeri affissi sul muro, per esempio, si può ascoltare la musica di Cyberpunk 2077 e di The Witcher 3. Nel frattempo, digitando il numero "80085" Johnny si interroga sulle priorità di V.

In ogni caso, sembra che Cyberpunk 2077 sarà uno di quei giochi di cui sentiremo parlare ancora.

Ad ogni modo, alcune settimane fa il co-director di Cyberpunk 2077, Gabriel Amatangelo, ha rivelato in un'intervista che CD Projekt ha effettivamente "chiuso" con il gioco.

Del resto, ciò che è in ogni caso certo è che CDPR non vedeva l'ora di portarsi avanti con i lavori sul sequel.