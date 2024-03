Cyberpunk 2077, parla CD Projekt: «Abbiamo finito»

CD Projekt RED ha ormai da tempo dato il via ai lavori sul sequel di Cyberpunk 2077, noto al momento con il nome in codice di Project Orion.

Il primo episodio (che trovate su Amazon) ha infatti terminato la sua corsa con l'espansione Phantom Liberty, ed è ora di guardare al prossimo capitolo del franchise.

Advertisement

Dopo che il quest designer di CD Projekt ha parlato della "sfida" di sviluppare Cyberpunk 2 con l'Unreal Engine, è tempo di parlare ancora dell'episodio originale.

Come riportato anche da PSU, il co-director di Cyberpunk 2077, Gabriel Amatangelo, ha rivelato in un'intervista a Game File che CD Projekt RED ha effettivamente "chiuso" con l'epopea fantascientifica del 2020, in quanto il team si sta concentrando sul sequel noto come Project Orion.

«Abbiamo finito. Ma è possibile che ci sia qualche altra piccola cosa che si aggiungerà qua o là [piccoli aggiornamenti e patch, NdR], solo perché, mentre si fa un po' di confusione con le cose, a volte si scopre qualcosa che non è un rischio elevato. Oppure è facile da integrare. Oppure, sapete, alcuni sviluppatori hanno una certa larghezza di banda.»

Cyberpunk 2077 è stato pubblicato nel dicembre 2020 per PS4, PC e Xbox One, anche se la versione per console era afflitta da vari problemi di prestazioni e bug. CDPR ha trascorso i successivi 18 mesi circa a correggere il gioco e ha speso circa 125 milioni di dollari per correggere il titolo e sviluppare la prima e unica espansione, Phantom Liberty.

Le versioni PS5 e Xbox Series X/S di Cyberpunk 2077 sono state lanciate nel febbraio 2022 e hanno beneficiato di oltre un anno di correzioni di bug e miglioramenti della qualità della vita.

Del resto, ciò che è in ogni caso assolutamente certo è che CDPR non vedeva l'ora di portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Al momento tuttavia non è chiaro ancora se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.