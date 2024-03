Cyberpunk 2077 nasconde un subdolo segreto nel menu principale

Cyberpunk 2077, in maniera simile ad altri RPG open world, è pieno zeppo di segreti, riferimenti ed Easter Egg.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha del resto terminato la sua corsa con l'espansione Phantom Liberty, ma i fan non sembrano ancora avergli tolto gli occhi di dosso.

Ecco quindi che qualcuno ha da poco scovato un segreto particolarmente difficile da cogliere.

I fan di Cyberpunk 2077 continuano a trovare piccoli segreti, ma è difficile trovarne uno più subdolo di quello che l'utente di X/Twitter "Crushovitz" ha scovato all'inizio di questa settimana, un segreto che persino diversi sviluppatori di CD Projekt pensavano non sarebbe mai stato trovato (via The Gamer).

Poco sopra potete vedere il video della scoperta dell'Easter Egg: Crushovitz ha spostato casualmente il cursore del mouse sul numero che indica la versione corrente del gioco in alto a destra nel menu principale.

Dopo aver lasciato il cursore del mouse sopra il numero mentre beveva un sorso di tè, ha notato che il numero - che attualmente recita 2.12 - si muoveva a scatti e si spostava prima di stabilizzarsi finalmente sul numero 2.0.77.

L'omaggio fa chiaramente riferimento al titolo del gioco, ma è un Easter Egg estremamente subdolo che potenzialmente è stato sotto gli occhi dei giocatori per anni.

È così subdolo che persino gli stessi sviluppatori di CD Projekt hanno iniziato a pensare che non sarebbe mai stato trovato. Alcuni membri del team si sono infatti congratulati con Crushovitz per la scoperta.

Al momento non è chiaro se ci sono altri segreti nascosti, visto e considerato anche che il co-director di Cyberpunk 2077, Gabriel Amatangelo, ha rivelato in un'intervista che CD Projekt ha effettivamente "chiuso" con il gioco.

Del resto, ciò che è in ogni caso certo è che CDPR non vedeva l'ora di portarsi avanti con i lavori sul sequel.