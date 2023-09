Cyberpunk 2077, ecco come migliorerà la polizia con Phantom Liberty

Di tutte le cose che Cyberpunk 2077 non ha fatto in maniera ottimale è l'inserimento di forze di polizia che diano il senso di essere in una città pericolosa. Fortunamente con Phantom Libery verrà posto rimedio.

Già qualche tempo fa erano emerse alcune informazioni sulle novità introdotte dal DLC, tra cui la pericolosa area di Dogtown dove i giocatori dovranno ambientarsi molto presto.

Le novità di Phantom Liberty saranno tantissime (qui le trovate quasi tutte), e tra queste ci sarà una polizia di Night City molto più intransigente.

Come racconta CD Projekt Red di recente (tramite IGN US), ora le scorribande violente per la città saranno punite severamente.

«Abbiamo ricostruito il sistema su regole chiare e semplici: l'attività criminale viene punita, i runner vengono inseguiti e gli psicopatici informatici vengono flatlineati, senza fare domande», ha affermato CD Projekt Red in un recente post sul blog ufficiale.

Finora, infatti, fare i criminali incalliti all'interno di Night City non comportava grandi ripercussioni. Fino a questo momento la polizia interveniva solamente in caso di crimini molto gravi e diffusi e, spesso, bastava scappare un po'.

Non funzionerà più così con Phantom Liberty e il nuovo aggiornamento:

«Per coloro che decidono di scappare, abbiamo preparato avvincenti inseguimenti automobilistici e posti di blocco per rendere la fuga più difficile. [...] Come giocatore, saprai quando la polizia non ti cercherà più. Gli NPC lasceranno la scena in un modo naturale e intuitivo.»

