Cyberpunk 2077 è ufficialmente concluso: «Tocca a Cyberpunk 2»

Con l'arrivo della patch 2.0 e dell'espansione Phantom Liberty, il lavoro di CD Projekt su Cyberpunk 2077 può dirsi ufficialmente quasi concluso: arriverà ancora qualche piccola patch per sistemare eventuali problemi, ma non ci saranno più update particolarmente importanti.

L'arrivo del DLC e del relativo update rappresentano a tutti gli effetti la versione definitiva del gioco di ruolo che CD Projekt avrebbe voluto fin da subito lanciare sul mercato, dopo un lancio decisamente controverso.

Gli sviluppatori avevano già chiarito in tempi non sospetti che non sarebbero arrivate ulteriori espansioni e patch, ma non perché il gioco non avesse avuto successo o qualche altro motivo del genere: semplicemente, il team vuole immediatamente portarsi avanti con i lavori su nuovi engine e nuovi progetti.

Un concetto ribadito dal director Gabe Amatangelo in un'intervista rilasciata a PC Gamer, confermando che non ci saranno più novità per Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) e che si sta già pensando al suo sequel:

«[Cyberpunk 2077] 2.0 e Phantom Liberty sono i nostri ultimi aggiornamenti. Faremo ancora qualcosina in più, ma questi sono gli ultimi grandi [update]. Poi tocca a Cyberpunk 2. O dovrei dire "Orion", o in qualunque altro modo decideremo di chiamarlo».

Insomma, è l'ennesima conferma che non sono previste ulteriori espansioni e che Cyberpunk 2077 può a tutti gli effetti definirsi "completo": se dovevate ancora affrontare le sfide di Night City, è sicuramente arrivato il momento di buttarvi in azione.

O magari di ricominciare da capo, considerando che la stessa CD Projekt ha avvertito i fan che l'aggiornamento è così corposo che sarebbe meglio iniziare una nuova campagna.

Se volete scoprire il prima possibile tutte le novità del primo e ultimo DLC Phantom Liberty, vi diamo un piccolo avvertimento: dopo una manciata di ore, c'è un dialogo che non dovete assolutamente selezionare per continuare ad accedere alle missioni.