Cyberpunk 2077, c'è un dialogo che non dovete scegliere per giocare Phantom Liberty

Da poche ore è ufficialmente disponibile l'attesissima espansione Phantom Liberty, primo e unico DLC di Cyberpunk 2077 accompagnato da un aggiornamento che ha completamente rivisitato il gameplay dell'open world di base.

Un aggiornamento che può essere quasi paragonato all'uscita di una nuova versione di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) e che rappresenta per molti fan un'eccellente opportunità di iniziare l'avventura a Night City — o magari ricominciarla da zero, come suggerito dagli sviluppatori.

Nei titoli di CD Projekt i dialoghi hanno sempre avuto una notevole importanza, e lo stesso ragionamento sarà applicato all'espansione Phantom Liberty: proprio per questo motivo, ci sentiamo di darvi un piccolo avvertimento prima di iniziare la vostra avventura.

Come prontamente segnalato da PC Gamer, c'è infatti un dialogo selezionabile nelle prime fasi del gioco che bloccherà la vostra esperienza con il DLC Phantom Liberty, impedendovi così di godervi pienamente la nuova campagna ideata dal team di sviluppo.

Se volete assicurarvi di potervi godere questa avventura, dovrete semplicemente assicurarvi di non rifiutarvi di collaborare con Solomon Reed, il personaggio interpretato da Idris Elba. Seguiranno, naturalmente, alcuni piccoli spoiler sull'inizio dell'avventura.

Il dialogo in questione accadrà non appena Reed si riunirà nuovamente con Rosalind Myers: a quel punto, avrete la possibilità di scegliere se proseguire con il piano stabilito o se tirarvene fuori.

Nel caso scegliate quest'ultima opzione, Myers — che, potremmo dire, rappresenta anche il gioco stesso — vi darà un avvertimento: se confermerete questa scelta, il precedente accordo non sarà più valido.

Se sceglierete nuovamente di andarvene, potrete continuare a esplorare liberamente Dogtown... ma senza portare a termine le missioni di Phantom Liberty. E la quest sarà considerata fallita, qualora vi importasse.

In altre parole, in una manciata di ore avrete appena interrotto la vostra campagna aggiuntiva, rendendo praticamente inutile il vostro acquisto. Certo, se intendete interpretare il vostro V in una determinata maniera, potrebbe comunque avere un senso, ma decisamente meno se intendevate scoprire tutte le novità del DLC.

Considerando che quest'espansione rappresenta anche il vero riscatto di Cyberpunk 2077, come vi avevamo raccontato nella nostra recensione dedicata, non possiamo che consigliarvi di ignorare questa scelta. Almeno per il vostro primo playthrough.

L'espansione può comunque già essere considerata un enorme successo: i numeri dei giocatori sono schizzati alle stelle dopo il lancio di Phantom Liberty.