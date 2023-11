Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 avrebbero segreti ancora non scoperti da nessuno

CD Projekt si è spesso divertita a inserire tantissimi segreti ed easter egg nei suoi videogiochi, che con il passare del tempo sono poi emersi alla luce grazie a tantissimi appassionati.

Eppure, nonostante siano ormai passati molti anni dall'uscita di Cyberpunk 2077 (lo trovate su Amazon) e da The Witcher 3, sembra che entrambe le avventure open world custodiscano ancora molti segreti, gelosamente protetti dai suoi sviluppatori.

Advertisement

Nella prima puntata del loro podcast "AnsweRED", il team ha svelato diverse curiosità sul modo in cui vengono create le storie per i loro videogiochi, inclusa l'inclusione di segreti e easter egg.

Come segnalato da GamesRadar+, il narrative lead Marcin Blacha ha però svelato un altro dettaglio interessante: pare che ci siano ancora molti di questi segreti che la community non ha ancora scoperto. E, per pura coincidenza, sono anche i suoi preferiti:

«Ad essere sinceri, i miei preferiti per queste piccole cose, gli easter egg, sono ancora un segreto. Per quanto ne so, nessuno li ha ancora scoperti. Sono molto, molto difficili da scoprire, quindi non voglio ancora parlarne».

Stuzzicando ancora maggiormente la curiosità dei fan, Blacha non ha voluto specificare se si stesse riferendo a Cyberpunk 2077 o a The Witcher 3. O addirittura a entrambi.

Il narrative lead ha comunque spiegato che gli easter egg sono un modo per permettere agli sviluppatori di «connettersi direttamente con i giocatori» con qualcosa di molto personale.

Effettivamente, questi piccoli segreti riescono spesso a coinvolgere la community e riescono a darci un'idea delle passioni degli stessi sviluppatori, o a cosa stiano pensando mentre progettano una storia in grado di coinvolgere milioni di utenti.

Detto ciò, non resta che augurare buona fortuna a tutti i fan che intenderanno buttarsi a capofitto in questa nuova ricerca approfondita, con l'augurio che presto riescano a svelare tutti gli ultimi segreti nascosti.

Uno dei retroscena più oscuri di tutto The Witcher 3 è stato svelato recentemente proprio dalla stessa CD Projekt, rivelando una tragica storia d'amore nell'espansione Blood and Wine che, quasi sicuramente, vi sarà sfuggita.

Ricordiamo che tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile la Ultimate Edition di Cyberpunk 2077, che su PS5 non avrà incluso Phantom Liberty sui dischi, ma solo scaricabile a parte.