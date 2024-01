Cyberpunk 2, parla un dev: «2077 è stato solo il riscaldamento»

CD Projekt RED ha da tempo dato il via ai lavori sul sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Project Orion.

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) ha infatti terminato la sua corsa con l'espansione Phantom Liberty, e quindi è giunta l'ora di guardare al futuro del franchose.

Dopo che un indizio del cosiddetto "Cyberpunk 2" sarebbe nascosto nel DLC con protagonista Idris Elba, si inizia a parlare concretamente del sequel.

Se già il quest designer di CD Projekt ha parlato della "sfida" di sviluppare Cyberpunk 2 con l'Unreal Engine, è ora il momento di andare ancora oltre.

Come riportato anche da GameSpot, Igor Sarzyński, il narrative director di Cyberpunk 2077 e Project Orion, ha twittato di quanto siano entusiasti di essere tornati in ufficio per lavorare al gioco in arrivo.

Il tweet recita: «Primo giorno nell'ufficio di Boston! È così bello incontrare vecchi amici e dare ufficialmente il via al nostro viaggio in Orion. Non potrei essere più entusiasta di questo progetto e sono sicuro che riusciremo a renderlo speciale. 2077 è stato solo il riscaldamento».

Vale la pena ricordare che Project Orion è stato annunciato alla fine dello scorso anno.

Sebbene al momento non abbiamo una data di uscita né una finestra di lancio, è stato reso noto che il prossimo sequel dimostrerà tutto il potenziale dell'universo di Cyberpunk.

Ora che il team ha finito di lavorare su Phantom Liberty, sembra che lo studio stia quindi muovendo i primi passi concreti verso il sequel vero e proprio di Cyberpunk 2077. Staremo a vedere cosa ne uscirà fuori.

Del resto, ciò che è in ogni caso assolutamente certo è che CDPR non vedeva l'ora di portarsi avanti con i lavori sul sequel.

Così come non è chiaro ancora se Project Orion sarà solo ed esclusivamente in prima persona come il capitolo originale.