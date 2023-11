Cuffie PS5 Pulse 3D a un super prezzo: solo 75€!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale. Tra gli sconti, avete ora anche la possibilità di portare a casa le Pulse 3D, le cuffie ufficiali pensate per PS5, a un prezzo ridotto, con uno sconto del 24% sul prezzo abituale.

Cuffie Pulse 3D per PS5, chi dovrebbe acquistarle?

Quando PlayStation 5 è arrivata sul mercato, Sony ha evidenziato che una delle sue peculiarità è il Tempest Engine, un particolare engine che consente di avere una grande resa per l'audio spaziale, facendovi sentire davvero immersi negli scenari delle vostre avventure.

Per poter godere davvero della qualità di questo audio, però, bisogna equipaggiarsi di cuffie che supportano Tempest Engine: è anche il caso delle Pulse 3D, che sono state progettate proprio da PlayStation come cuffie ufficiali e compagne ideali di PS5.

Si tratta di una cuffia wireless, che quindi non necessita di cavi ed è dotata di batteria ricaricabile, in questo caso proposta nella discreta colorazione nera – perfetta per chi trova troppo appariscenti gli accenti bianchi del design di PlayStation 5. Inoltre, le cuffie sono anche dotate di doppio microfono, che vi permette di chiacchierare con i vostri amici nelle chat vocali dei multiplayer online.

