Cuffie gaming Logitech G733 con uno sconto del 32%!

Siete alla ricerca di un paio di cuffie gaming che possa garantirti un'alta qualità audio durante le vostre lunghe sessioni di gioco? Allora non lasciatevi sfuggire le fantastiche Logitech G733, cuffie gaming che vi offriranno comfort e un'immersione elevata. Approfittate dello sconto imperdibile su MediaWorld per aggiudicarvi questo elemento indispensabile per la vostra postazione gaming a un prezzo incredibile.

Potete portarvi a casa la cuffie gaming Logitech G733 a soli 109€, rispetto agli usuali 159,99€ di listino, con uno sconto del 31,87% e un risparmio reale di 50,99€. Si tratta di un'occasione eccellente per acquistare un ottimo paio di cuffie gaming a un prezzo super!

Le cuffie gaming Logitech G733 sono state progettate per garantire massimo comfort e qualità, grazie all'audio surround, ai filtri vocali e all'illuminazione avanzata che rendono ogni sessione di gioco un'esperienza coinvolgente e personalizzata.

La tecnologia wireless LIGHTSPEED consente di liberarsi dal vincolo dei cavi, regalando più di 29 ore di autonomia e fino a 20 metri di libertà wireless. La durata della batteria è calcolata con il volume delle cuffie impostato al 50% e l'illuminazione spenta.

Le cuffie gaming Logitech G733 offrono circa 16,8 milioni di colori e due zone di illuminazione personalizzabile, per creare un ambiente di gioco totalmente in linea con le proprie preferenze. Con il software Logitech G HUB gratuito, è possibile personalizzare i colori, visualizzare l'audio e adattare le cuffie al proprio mondo di gioco, oppure semplicemente godersi le animazioni preimpostate e personalizzate.

I driver PRO-G delle cuffie gaming Logitech G733 garantiscono un audio preciso e fedele, per un'immersione totale nel gioco grazie all'audio surround di nuova generazione DTS Headphone:X 2.0. Inoltre, il microfono con certificazione Discord assicura un suono eccezionalmente chiaro e cristallino, per una comunicazione perfetta durante le sessioni di gioco.

