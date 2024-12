L'ultimo Crash Team Racing arriva gratis su Game Pass!

Aggiornamento 20:04

Un istante dopo aver pubblicato questa notizia è arrivata la conferma da parte di Xbox, come potete vedere qui sotto:

Crash Team Racing Nitro Fueled arriverà il 4 dicembre all'interno del catalogo dei giochi gratis di Game Pass.

Notizia originale

Crash Team Racing Nitro Fueled è il prossimo titolo ad infoltire le fila del catalogo di giochi gratis di Xbox Game Pass, ormai è ufficiale.

Nelle ultime ore c'erano stati alcuni strani movimenti riguardo l'ultimo platform dell'amata saga, ma adesso è arrivato un colpo di scena da parte di Xbox e l'account di Crash Bandicoot.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time sembrava pronto a debuttare su Xbox Game Pass, stando a un’indiscrezione emersa dalla dashboard di Amazon Firestick, dove era apparso il logo del gioco nella sezione dedicata al servizio.

Non c'erano ovviamente le conferme ufficiali dopo l'apparizione su Firestick, piattaforma che integra Xbox Cloud Gaming, che aveva alimentato speculazioni su un annuncio imminente, forse previsto per le festività natalizie.

L’arrivo di Crash 4 su Game Pass avrebbe seguito precedenti simili, come quello della N.Sane Trilogy. Ma pare che ci sarà una sorpresa, perché gli account di Xbox e Crash si sono scambiati dei messaggi molto chiari poco fa:

Dal divertente scambio in cui Xbox chiede di poter inserire "un altro dei suoi giochi" a Crash Bandicoot, arriva la conferma che il catalogo di Game Pass si arricchirà proprio con un altro gioco con protagonista il marsupiale.

E, visto che non ne sono rimasti tanti, sembrava ovvio che si potesse trattare proprio di Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ma gli scambi dei due account lasciano intendere che dal 4 dicembre gli abbonati a Game Pass potranno giocare Crash Team Racing Nitro Fueled.

L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, a questo punto, insieme alla classica ondata di videogiochi gratis che Xbox annuncia periodicamente sulla piattaforma.

Originariamente lanciato nel 2020 su diverse piattaforme, il titolo di Toys for Bob aveva riscosso successo per il suo gameplay nostalgico e innovativo. Per giocare a Crash Team Racing Nitro Fueled, o qualsiasi altro gioco con Crash che arriverà, non vi basterà altro che abbonarvi al catalogo, ovviamente, e potete farlo su Amazon al miglior prezzo.

Nel mentre, avete letto che 8 giochi di un certo spessore lasceranno il catalogo Game Pass a metà dicembre?