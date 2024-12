Xbox Game Pass, 8 giochi gratis dicono addio a metà dicembre

Siamo ormai entrati ufficialmente nell'ultimo mese del 2024, il che significa che restano due appuntamenti con i giochi gratis pronti a dire addio a Xbox Game Pass.

Il catalogo del servizio in abbonamento ha aggiornato proprio pochi minuti fa la sezione "Presto non disponibile", dedicata ai titoli che presto non saranno più disponibili per il download.

Come sempre avremo a disposizione quasi due settimane di pre-avviso per scaricare e provare tutti questi titoli, che questa volta arrivano addirittura a 8 giochi gratis rimossi dal catalogo.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Di seguito vi lasciamo alla lista completa con tutti i titoli che non saranno più disponibili a partire dal 15 dicembre, che abbiamo appena verificato personalmente:

Xbox Game Pass: giochi rimossi dal 15 dicembre 2024

Amnesia: The Bunker

Forager

Forza Horizon 4

Hello Neighbor 2

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Rise of the Tomb Raider

The Quarry

Tin Hearts

Tra questi emerge in particolar modo Forza Horizon 4: una rimozione che in realtà non riguarda esclusivamente il servizio in abbonamento, ma anche tutto Xbox Store.

Segnaliamo anche Rise of the Tomb Raider, secondo capitolo delle avventure reboot di Lara Croft: una rimozione decisamente inaspettata, considerando che ad oggi è disponibile l'intera trilogia completa.

Ricordiamo che tutti i giochi elencati in questione possono essere giocati anche in cloud, a patto di essere iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Inoltre, con l'unica eccezione di The Quarry, si tratta di titoli che potrete scaricare anche su computer con gli abbonamenti PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate, qualora preferiate questa opzione.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che tutti i giochi gratis rimossi dal 15 dicembre resteranno disponibili con uno sconto speciale di almeno il 20%, in vista del loro addio e riservato a tutti gli abbonati: per Forza Horizon 4 lo sconto arriva addirittura all'80%, dato che si tratta dell'ultima occasione per farlo vostro prima della rimozione dagli store.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo a dicembre: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.