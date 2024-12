Crash Bandicoot starebbe per tornare gratis su Game Pass

Gli appassionati di Crash Bandicoot potrebbero avere una sorpresa in arrivo: sembra che Crash Bandicoot 4: It’s About Time, l’ultimo capitolo della celebre saga platform, stia per approdare su Xbox Game Pass.

L’indiscrezione arriva da un dettaglio apparso su una dashboard di Firestick, il dispositivo di streaming di Amazon (che trovate qui).

Alcuni utenti hanno infatti notato il logo del gioco nella sezione dedicata a Xbox Game Pass, suggerendo che il titolo potrebbe essere incluso nel catalogo del servizio a breve.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è stato originariamente lanciato nel 2020 su diverse piattaforme, tra cui PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC.

Il gioco, sviluppato da Toys for Bob, è stato acclamato per il suo ritorno alle radici platform del franchise, offrendo livelli impegnativi, grafica coloratissima e un gameplay che unisce elementi classici a nuove idee (qui la nostra recensione).

L’arrivo del gioco su Game Pass sarebbe una mossa strategica per Activision Blizzard, ora parte di Microsoft.

Dopo l’acquisizione, l’azienda sta spingendo sempre più titoli del suo catalogo all’interno del servizio, come già visto con serie come Call of Duty.

Per i fan, questo significherebbe poter accedere al titolo senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento, rendendolo ancora più accessibile a chi non lo ha ancora provato.

L’apparizione di Crash Bandicoot 4 sulla dashboard di Firestick è un dettaglio che ha subito scatenato speculazioni.

Amazon Firestick permette infatti di accedere a diverse piattaforme di gioco in streaming, incluso Xbox Cloud Gaming, un servizio integrato in Game Pass Ultimate.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Microsoft o Activision Blizzard, l’inserimento di Crash nella schermata di Game Pass potrebbe indicare che il suo debutto sulla piattaforma è imminente.

Non sarebbe la prima volta che indizi simili anticipano annunci ufficiali, come accaduto con la precedente N.Sane Trilogy.

Se quindi gli indizi su Firestick sono accurati, l’arrivo di Crash Bandicoot 4 su Xbox Game Pass potrebbe essere questione di settimane.

È possibile che Microsoft stia pianificando un annuncio ufficiale per le festività natalizie, un periodo ideale per attrarre nuovi abbonati e valorizzare ulteriormente l’offerta del servizio.

Nel mentre, avete letto che 8 giochi di un certo spessore lasceranno il catalogo Game Pass a metà dicembre?