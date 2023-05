Corsair HS80 RGB, ottime cuffie gaming con il 38% di sconto!

Anche oggi, giovedì 18 maggio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie gaming Corsair HS80 RGB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, con uno sconto del 38% rispetto all'usuale prezzo di listino di 129,99€.

Le cuffie gaming Corsair HS80 RGB vantano il supporto alla tecnologia surround Dolby Audio 7.1, che vi darà modo di inserirvi direttamente al centro dell'azione. Le cuffie sono dotate di un paio di driver in neodimio ad alta densità da 50 mm, capaci di riprodurre una gamma di frequenze impressionante che va da 20Hz a 40,000Hz.

Le cuffie gaming Corsair HS80 RGB sono state realizzate per fornire il massimo comfort e per questo sono equipaggiate con padiglioni auricolari in memory foam rivestiti esternamente da un tessuto microfibra traspirante. Il design della fascia è regolabile e senza stress, pensato per la massima comodità.

Le cuffie gaming Corsair HS80 RGB sono inoltre dotate di un microfono omnidirezionale di qualità broadcast, che catturerà la vostra voce con la massima chiarezza. Il microfono ha una funzione di disattivazione flip-up e un indicatore LED di muto incorporato.

