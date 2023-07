Controller PowerA Spectra per Nintendo Switch con il 40% di sconto! Vero affare!

Siete alla ricerca di un nuovo e comodo controller per la vostra Nintendo Switch da utilizzare principalmente quando siete a casa e state giocando sulla vostra smart TV o monitor? Oggi abbiamo l'offerta giusta per voi! Infatti, il controller cablato PowerA Spectra è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo veramente competitivo!

Infatti, potete portarvi il controller cablato PowerA Spectra a soli 23,98€, rispetto al prezzo consigliato di 39,99€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 16€.

Il controller cablato PowerA Spectra per Nintendo Switch offre un'illuminazione LED personalizzabile sul bordo con 8 colori diversi (bianco, rosso, arancione, giallo, lime, acqua, blu e viola), compresa una modalità Arcobaleno, aggiungendo un elemento visivo vibrante al vostro gameplay. Oltre a un design ergonomico confortevole, il controller dispone di pulsanti di gioco avanzati mappabili, consentendo un controllo preciso per un'esperienza di gioco ottimale.

Il controller cablato PowerA Spectra per Nintendo Switch supporta un jack per cuffie da 3,5 mm e viene fornito con un cavo USB-C rimovibile di 3 metri. Va fatto notare che non vengono supportate le funzionalità HD rumble, i sensori di movimento, IR o Amiibo NFC.

