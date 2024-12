Il weekend consacra Marvel Rivals come ennesimo gioco-del-momento

Marvel Rivals è stato accolto con estrema positività dai giocatori. Precisamente, da 10 milioni di giocatori dal lancio.

L'hero shooter di Netease ha fatto il suo esordio sul mercato con il suo carico di eroi e villain della Marvel (li trovate su Amazon), e a quanto pare la formula di gioco è stata decisamente apprezzata.

Certo, si tratta pur sempre di un titolo gratis in un momento storico in cui i videogiochi costano tantissimo e sono sempre meno interessanti, ma i numeri di Marvel Rivals sono sempre meritevoli.

Marvel Rivals aveva già raggiunto un picco di utenti in contemporanea di ben 444,286 giocatori, il che lo ha già reso il quinto miglior lancio su Steam del 2024. In confronto a Overwatch 2 il successo è ancora più epico, e impietoso per il titolo Blizzard, e il primo weekend è ancora più entusiasmante per Netease.

Come riporta lo stesso team tramite i canali ufficiali, Marvel Rivals ha toccato la quota di 10 milioni di giocatori.

«In sole 72 ore, abbiamo raggiunto un incredibile traguardo di 10 milioni di giocatori in tutto il mondo!», racconta il team prima di ringraziare la community: «Vogliamo estendere i nostri più sentiti ringraziamenti a ognuno di voi.»

Nonostante gli attacchi dei fan nelle prime ore per i primi problemi emersi dal gioco, nonché alcune frecciatine da parte di ex-Blizzard, Netease sembra aver fatto centro.

Marvel Rivals, lo ricordiamo, è disponibile non solo su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S. Sebbene al momento non siano stati diffusi dati ufficiali relativi all'utenza console, è facile immaginare che anche su queste piattaforme ci sia una community numerosa e attiva, pronta a lanciarsi in battaglie epiche con i propri supereroi preferiti.

Per quanto riguarda invece i giocatori su Nintendo e smartphone, gli sviluppatori hanno chiarito che attualmente non ci sono piani per versioni dedicate a Switch o dispositivi mobile. Resta da vedere, però, se questa decisione potrebbe cambiare con l'arrivo della tanto vociferata Switch 2.