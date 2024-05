Le esclusive single player PS5 non arriveranno mai al day-one su PC

Il recente successo ottenuto da giochi come Helldivers 2, ma anche il recente porting di Ghost of Tsushima Director's Cut, avevano fatto pensare a un possibile cambio di strategia sui videogiochi PlayStation su PC, con possibili lanci al day-one anche sui giochi single player.

I numeri ottenuti dal service game di Arrowhead non possono decisamente essere ignorati, nonostante il calo fisiologico che sta avvenendo nelle ultime settimane — anche per colpa del pasticcio causato dal "caso PSN", probabilmente — e sembra che effettivamente Sony li terrà in considerazione.

Advertisement

Ma senza cambiare idea sulle produzioni single player, che continueranno ad uscire in anticipo su PS5.

A chiarire la questione una volta per tutte è stato Hermen Hulst, attuale capo dei PlayStation Studios e che presto diventerà nuovo CEO PlayStation, durante l'ultimo meeting finanziario (via Tech4Gamers):

«Noi introduciamo i nostri grandi franchise a un nuovo pubblico. Abbiamo molte speranze che questo sia in grado di portare nuovi giocatori sulle piattaforme PlayStation».

In altre parole, Hulst sottolinea che i giochi rilasciati su PC sono qualcosa di simile a una vetrina pubblicitaria: dopo aver giocato alcuni capitoli su computer, il nuovo CEO si augura che questo possa spingerli ad acquistare una console PS5 (la trovate scontata su Amazon, a proposito).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Per quanto riguarda invece i service game, si adotterà la stessa identica strategia di Helldivers 2, ovvero il lancio al day-one sia su console che su PC.

Questo tuttavia non si verificherà mai per i giochi single player, che invece dovranno necessariamente attendere le tempistiche stabilite da Sony.

Onestamente riteniamo difficile credere che chi abbia aspettato così tanto tempo per una release su PC sia disposto a spendere intorno ai 500 euro per una console, ma Sony sembra certamente convinta che sia una possibilità concreta.

Vedremo se effettivamente la loro strategia porterà a un aumento delle vendite console: in ogni caso, la generazione PS5 sta per diventare quella con i maggiori profitti di sempre.