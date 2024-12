Perché Keanu Reeves è in Secret Level? C'è un motivo

Prime Video sta per lanciare Secret Level, una nuova serie antologica che adatta oltre 15 celebri videogiochi per il piccolo schermo, con un cast stellare che include Keanu Reeves.

L'attore di John Wick apparirà nell'episodio dedicato ad Armored Core (gioco che trovate anche su Amazon).

I creatori Tim Miller e Dave Wilson hanno rivelato a GamesRadar+ come sono riusciti a coinvolgere la star di Hollywood. Reeves si è dimostrato entusiasta del progetto grazie alla sua passione per l'animazione e all'apprezzamento per la serie Netflix Love, Death and Robots realizzata dallo stesso team.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Miller racconta: «Keanu è un grande fan dell'animazione. È venuto ai Blur Studios per parlare di un altro film, ma ciò che voleva davvero discutere era 'Love, Death and Robots'. Gli ho detto che stavamo facendo questo nuovo progetto e gli ho chiesto se volesse partecipare. Ha risposto 'Ca**o, sì'.»

Wilson aggiunge: «Keanu è arrivato abbastanza tardi nella produzione. Avevamo già tutto il materiale artistico sulle pareti e non restavano molti ruoli da assegnare. Ho iniziato a ricevere video di altri attori e dicevo a Tim 'Non ho più parti disponibili'.»

Entrambi i produttori hanno solo parole di elogio per Reeves. Wilson afferma: «Si sente parlare spesso di quanto sia meraviglioso Keanu, ma spesso è solo hype. Posso dire senza esagerare che è la persona più gentile con cui lavorare. È arrivato preparato e pronto. Ha girato per 13 ore di fila. È semplicemente un essere umano favoloso.»

Oltre a Reeves, la serie vanta altre star come Arnold Schwarzenegger, che dà voce a un personaggio nell'episodio "New World".

Nel cast figurano anche Kevin Hart, Gabriel Luna, Ariana Greenblatt, Emily Swallow e Claudia Doumit.

Miller spiega che molti attori famosi sono appassionati di videogiochi: «C'è un sacco di gente nel mondo del cinema che ama i giochi. Se gli si dà l'opportunità di partecipare a qualcosa di interessante, sono entusiasti di farlo. Non ho avuto difficoltà a convincere nessuno.»

La presenza di Keanu Reeves, in particolare, potrebbe rivelarsi un elemento chiave per il successo della serie.

L'attore gode di grande popolarità e il suo coinvolgimento in un progetto legato ai videogiochi non potrà che generare ulteriore interesse.

Ad ogni modo, Secret Level debutterà su Amazon Prime Video il 10 dicembre, con nuovi episodi rilasciati fino al 17 dicembre.

La serie promette di portare sul piccolo schermo alcune delle saghe videoludiche più amate, con un approccio antologico e un cast di prim'ordine: qui trovate tutte, ma proprio tutte, le informazioni sullo show.