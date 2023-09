Final Fantasy VII, il nuovo "remake" gratis disponibile da oggi

Square Enix ha annunciato ufficialmente che il suo Ever Crisis, titolo mobile dedicato a Final Fantasy VII, è disponibile a partire dalla giornata di oggi - 7 settembre 2023 - su iOS e Android.

Final Fantasy VII è un nome che non passa mai di moda, visto che in precedenza abbiamo anche assistito al ritorno di Crisis Core – che trovate su Amazon.

Vero anche che il precedente esperimento mobile non è andato molto bene, ma va detto che creare un battle royale nel mondo di FFVII era di base molto complesso.

Ora, con Ever Crisis le carte in regola per offrire un prodotto quantomeno imperdibile per ogni fan che si rispetti ci sono tutte.

Per chi non lo sapesse Ever Crisis è un'esperienza in single player a capitoli che coprirà tutta la timeline di FFVII, incluso ciò che succede nel gioco originale e in tutte le compilation dedicate al settimo capitolo.

Il gioco coprirà quindi l'intera saga di titoli ispirati al settimo capitolo, vale a dire Final Fantasy VII, Crisis Core: FFVII, Final Fantasy Advent Children, Dirge of Cerberus: FFVII e Before Crisis: FFVII, con in più diversi extra inediti mai visti prima.

Di base che l'esperienza finale includerà anche degli acquisti in-game e quindi microtransazioni, ma siamo in attesa di capire come sarà impostato il modello di monetizzazione.

In precedenza, il gioco era stato lanciato in una fase di test closed beta, durante il quale gli sviluppatori hanno raccolto numerosi feedback: le cose, si direbbe dal sondaggio ufficiale, sono andate davvero bene, visto che il 78% dei giocanti ha affermato che «vuole assolutamente giocarci».

Ricordiamo che al momento la release di Final Fantasy VII Ever Crisis è prevista solo su dispositivi mobile, nonostante alcuni rumor suggerissero anche un'uscita su console.

Nel mentre, Final Fantasy VII Remake continua e, con il prossimo e attesissimo Rebirth, vuole costringere i giocatori a rimettere in discussione tutto quello che sapevano della storia principale.