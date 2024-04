Fallout, il capitolo preferito dai fan rovinato dalla serie TV? Forse no

Non tutti i fan di Fallout si sono detti soddisfatti della serie TV, visto che secondo molti lo show rovinerebbe apparentemente il finale di Fallout: New Vegas.

Il franchise Bethesda (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) è comunque tornato sulla bocca di tutti.

Advertisement

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del resto raccontato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Tuttavia, non tutti i fan di Fallout sono soddisfatti, visto che parrebbe ritrattare il finale di Fallout: New Vegas, rendendolo non canonico.

Ora, però, è Emil Pagliarulo, Game Director e Lead Designer di Fallout 3 e Fallout 4, a fare chiarezza.

Pagliarulo ha provato a spiegare sui social anche il presunto retcon di New Vegas: «Certo che lo è [canonico, riferendosi a New Vegas, NdR]. Non abbiamo mai lasciato intendere altrimenti».

Vero anche che ciò non sembra aver calmato i fan, i quali restano convinti che la serie abbia dalla sua un enorme errore di continuity (seguono spoiler, quindi attenzione).

Nella serie TV, infatti, Shady Sands - prima capitale della Repubblica della Nuova California (NCR) - è stata distrutta da un bombardamento atomico.

La distruzione della città sarebbe avvenuta nel 2277, dunque nello stesso anno degli eventi di Fallout 3 e quattro anni prima di quelli di Fallout: New Vegas, cosa quindi che manderebbe "fuori trama" quest'ultimo.

Staremo a vedere se arriveranno ulteriori chiarimenti o "rettifiche" nelle prossime settimane.

Nel mentre, ci voleva la serie TV di Fallout di Prime Video per "sbloccare" l'update next-gen di Fallout 4, visto che finalmente c'è una data.

Ma non solo: tutti i capitoli della saga, dall'originale Fallout fino a Fallout 76, sono in vendita sull'Xbox Games Store con uno sconto di almeno il 75%.

Infine, i numeri di Fallout 76 e Fallout 4 suggeriscono che la popolarità della serie TV, insieme al free weekend, stanno avendo effetto.