Fallout Stagione 2 potrebbe avere un attore di Breaking Bad

Al momento in cui scriviamo la serie di Fallout non è stata ufficialmente rinnovata da Prime Video per una seconda stagione, anche se la cosa è molto probabile che accada

La prima serie , ispirata al franchise Bethesda (trovate Fallout 4 in versione GOTY ) ha del resto fatto breccia nel cuore dei fan.

Advertisement

Nella recensione della serie TV vi abbiamo del raccontato che «la produzione Amazon e Kilter Films, infatti, non deluderà tutti i fan del franchise Bethesda, oltre a risultare assolutamente digeribile anche da chi non sa assolutamente nulla della serie di videogiochi post-apocalittica.»

Ora, dopo che i primissimi dettagli sulla Stagione 2 potrebbero già essere stati rivelati, un attore in particolare ha espresso il suo interesse verso la serie.

Come riportato anche da GameSpot, il produttore esecutivo di Fallout Jonathan Nolan ha dichiarato che tantissime persone hanno apprezzato la serie TV, tra cui l'attore Aaron Paul, visto in Breaking Bad.

Alla domanda di IGN US se qualcuno dei suoi amici famosi lo avesse contattato dopo il debutto di Fallout per chiedergli di partecipare alla seconda stagione, Nolan ha citato Paul.

«Alla premiere c'era Aaron Paul, un essere umano che amo molto. Ed è stato molto gentile. Era molto entusiasta della serie. C'era una specie di tacito 'come va, amico?'. Ma abbiamo sentito tante persone ed è divertente vedere i fan di Fallout uscire allo scoperto», ha detto Nolan.

«Persone che conosci da molto tempo e che ti dicono: 'Oh, hai giocato per tutto questo tempo'. È stato molto divertente».

Questo non conferma che Paul apparirà in una potenziale Stagione 2 di Fallout, ma sembra che possa essere almeno interessato. Nolan e Paul hanno già lavorato insieme in passato, in quanto Paul ha recitato in Westworld, serie che Nolan e sua moglie Lisa Joy hanno creato.

Ma non solo: Paul è un fan della serie Fallout da tempo. Ha partecipato alla festa di lancio di Fallout: New Vegas nel 2010. Staremo a vedere se l'attore salirà a bordo del progetto.

Nell'attesa di scoprirlo, recuperate i migliori e peggiori capitoli della serie di Fallout nella nostra classifica.