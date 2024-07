Come si cattura un leaker? Lo svela l'avvocato di Bungie e The Pokémon Company

Se c'è una cosa che l'epoca odierna dei videogiochi ha reso la normalità è la velocità delle informazioni, così come la semplicità con cui si possono raggiungere. Questo ha portato alla crescita del fenomeno dei leak, che colpiscono a volte realtà molto grandi come Bungie o The Pokémon Company.

A volte questi leaker vengono catturati, come accaduto nel caso del furto di dati di Bethesda o in quello ben più grave di Nintendo, dove la Casa di Kyoto ci è andata giù in maniera estremamente pesante con il criminale informatico.

Ma come si catturano questi leaker? Lo racconta un esperto, tramite la newsletter di Jason Schreier di Bloomberg.

Un ex-avvocato che ha lavorato per Bungie e Pokémon ha recentemente rivelato dettagli su come le aziende di videogiochi riescono a identificare e catturare coloro che fanno trapelare informazioni riservate.

Le grandi aziende investono risorse significative per proteggere le loro informazioni. Nonostante ciò i leak avvengono in ogni caso, ma a volte arriva un po' di giustizia.

Il legale ha spiegato alcune delle tecniche che vengono utilizzate, in una combinazione di nvestigazione tecnologica e legale.

Il tracciamento dei documenti è tra queste, laddove utilizzando metadati e altre tecnologie di tracciamento, le aziende possono identificare l'origine delle informazioni trapelate, visto che ogni documento riservato ha solitamente un identificatore univoco. Il tutto insieme alle indagini digitali, monitorando i canali di comunicazione interni ed esterni per rilevare attività sospette.

Per fare ciò a volte è necessaria la collaborazione con le piattaforme, ovvero social media, forum, e altre bacheche o comunità online dove le informazioni dei leak vengono diffuse su larga scala. Le aziende collaborano con queste piattaforme per ottenere dati sugli utenti che hanno condiviso le informazioni, come indirizzi IP e dettagli di account.

Ovviamente la parte finale di queste tecniche, per così dire, è l'azione legale: quando vengono identificati i sospetti, le aziende non esitano a intraprendere azioni legali, come citazioni in giudizio per ottenere ulteriori informazioni e cause legali per violazione di contratti di riservatezza.

Inoltre, l'avvocato ha sottolineato che è fondamentale avere misure preventive solide, oltre a reagire alle fughe di notizie. Le stesse misure che sta prendendo Nintendo ultimamente, visto che è una delle aziende più colpite dai leak negli anni.

