Nintendo è stufa dei leak, e sta prendendo provvedimenti

Durante l'incontro annuale degli azionisti della società di giovedì, 27 giugno, ai direttori di Nintendo è stata posta una domanda specifica ai leak delle scorse settimane.

Un recente rapporto sottolinea che diversi annunci della Grande N trapelati prima del previsto sarebbero colpa di un dipendente di Google che ha avuto accesso a video privati nell'account YouTube del produttore di Switch (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da VGC, i dirigenti hanno detto di essere a conoscenza delle notizie riportate dai media e hanno affermato che Nintendo sta lavorando con aziende esterne per diagnosticare le falle nella sicurezza.

L'azienda ha introdotto nuove misure nei suoi sistemi di sicurezza e sta anche lavorando per educare i dipendenti alla sicurezza informatica.

Le falle di Nintendo sono diventate un argomento importante nelle ultime settimane: dopo la notizia di potenziali fughe di notizie da parte di Google, un noto leaker di Nintendo ha bloccato il proprio account sui social media dopo aver rivelato che la fonte delle sue informazioni era un dipendente di Nintendo in Giappone.

"Pyoro" è un account social che faceva regolarmente trapelare gli annunci dei Nintendo Direct prima della loro pubblicazione ufficiale.

In un nuovo rapporto sui leaker più famosi pubblicato da Bloomberg, è stato notato che Pyoro è stato insolitamente silenzioso in vista del Nintendo Direct di questo mese.

È stato suggerito che il leaker potrebbe aver tratto in precedenza le informazioni dalle pagine degli store Nintendo, dal momento che i preordini non erano presenti per il Direct di giugno.

Staremo a vedere se le nuove misure di sicurezza di Nintendo daranno i frutti sperati (immaginiamo proprio di sì).

