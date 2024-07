Come sarebbe un videogioco di The Boys? Più o meno così

The Boys, la serie TV di Amazon Prime Video tratta dai fumetti di Garth Ennis, è arrivata alla conclusione della sua quarta stagione portando all'interno della piattaforma di streaming un altro prodotto interessante e di successo.

Subito dopo la serie di Fallout, che nel frattempo è volata a quota 17 nomination agli Emmy garantendosi già un posto tra le migliori trasposizioni videoludiche di sempre. Per altro sarebbe interessante capire proprio come potrebbe essere un videogioco ispirato a The Boys, visto il successo di Fallout.

I personaggi dell'opera sono già apparsi nel mondo dei videogoichi in più occasioni, intanto. Oltre a Patriota come personaggio giocabile in Mortal Kombat 1, ovviamente, così come la comparsata dei Super all'interno di Call of Duty.

Ma come sarebbe un videogioco di The Boys? Ce lo fa immaginare lo showrunner Eric Kripke, mostrando degli estratti della pre-visualizzazione del season finale andato in onda pochi giorni fa.

Da questo momento in poi seguiranno pesanti spoiler sulla quarta stagione di The Boys andata in onda su Amazon Prime Video, proseguite la lettura a vostro rischio e pericolo.

Eric Kripke ha dichiarato che il team ha collaborato con Cncpt Studio per sviluppare pre-visualizzazioni dettagliate in CG per le scene principali prima delle riprese.

Questa tecnica aiuta il team a determinare le posizioni delle telecamere, le scelte degli obiettivi e la copertura senza dover far provare gli attori di persona. Una pratica molto diffusa, utilizzata anche da registi come Peter Jackson per pianificare scene complesse in grandi produzioni.

Per il finale di stagione di The Boys, Kripke ha utilizzato l'esperienza di Cncpt per una sequenza cruciale in cui Billy Butcher (Karl Urban) lancia tentacoli dal petto per squartare brutalmente la potenziale presidente Victoria Neuman (Claudia Doumit).

Eccola qui sotto:

Il dettaglio di questa pre-visualizzazione ha impressionato sia il team che i fan. «Il nostro team è fantastico», ha detto Kripke condividendo il lavoro.

Per questo motivo, i modelli dei personaggi di alta qualità e le sequenze dettagliate hanno portato i fan a chiedere a Prime Video di considerare lo sviluppo di un videogioco basato su The Boys. Non sarebbe neanche impossibile, perché sia sia Sony Pictures Television, che produce la serie, sia Amazon hanno divisioni dedicate ai videogiochi, pertanto potrebbe arrivare il proverbiale match.

