Fallout conquista gli Emmy Awards 2024 con ben 17 nomination

Dopo aver già conquistato record di visualizzazioni su Prime Video, la serie TV di Fallout ha dimostrato di essere stata molto apprezzata anche dalla critica, conquistando tantissime nomination per i premi più ambiti dagli show televisivi.

Come segnalato infatti da Eurogamer.net, l'adattamento televisivo di Fallout è riuscito a guadagnarsi ben 17 nomination agli Emmy Awards 2024, distribuite in 16 potenziali premi complessivi.

Tecnicamente sarà la seconda cerimonia degli Emmy che si svolgerà quest'anno, dato che quella relativa al 2023 era stata rimandata per via dello sciopero che coinvolse attori e sceneggiatori.

L'adattamento dei videogiochi di Fallout (trovate Fallout 76 su Amazon) si è rivelata la quinta serie con più nomination di questa edizione, dietro a True Detective Night Country, Only Murders in the Building, The Bear e con Shogun davanti a tutti.

Di seguito vi riporteremo tutte le candidature che la serie televisiva è riuscita a conquistare agli Emmy Awards 2024:

Fallout: tutte le candidature agli Emmy Awards

Migliore Serie Drammatica

Migliore Attore Protagonista in una Serie Drammatica - Walton Goggins

Migliore Production Design - per l'episodio La fine

Migliori Costumi Fantasy/Sci-Fi - per La fine

Migliore Editing per una Serie Drammatica - per La fine e Il ghoul

Migliore Design per un Titolo Principale

Migliore Trucco per il Periodo o Fantasy/Sci-Fi (Non-protesi) - per La testa

Migliore Trucco con Protesi - per Il Principio

Migliore Supervisione Musicale - La fine

Migliore Editing Sonoro per una Serie Commedia o Drammatica (1 ora) - per L'obiettivo

Migliore Mixaggio Sonoro per una Serie Commedia o Drammatica (1 ora) - per L'obiettivo

Migliori Effettivi Visivi Speciali in una Stagione o in un Film

Migliore Coordinazione Stunt per la Programmazione Drammatica

Migliore Sceneggiatura per una Serie Drammatica - per La fine

Migliore Programma Media Emergente - per Fallout: Vault 33

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Se Fallout è riuscito a ottenere 17 nomination per 17 premi è tutto merito della categoria per l'editing, dove se la giocheranno ben 2 episodi della serie TV.

Si tratta dunque dell'ennesima dimostrazione di quanto Fallout sia assolutamente un prodotto di qualità, non solo per i fan della saga videoludica ma anche per chi non conosceva l'IP prima di adesso.

Segnaliamo che tra i diversi riconoscimenti sono stati particolarmente apprezzati anche i costumi: quelli degli abitanti del Vault sono stati possibili anche grazie a un'azienda italiana.

Vedremo se anche la Stagione 2 sarà in grado di conquistare così tanti consensi: in attesa di saperne di più, ricordiamo che è stato confermato il ritorno di uno dei personaggi più iconici di New Vegas.