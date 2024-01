Cyberpunk 2, i fan pensano di aver scoperto dove sarà ambientato

Ci vorrà ancora molto tempo per poter apprendere le prime novità di Cyberpunk 2 — nome in codice Orion — ma CD Projekt sta già iniziando a pensare alle prime idee per la sua nuova avventura che, secondo alcuni fan, potrebbe non essere più ambientata a Night City.

La città è considerata da molti appassionati la vera protagonista di Cyberpunk 2077 (trovate la Ultimate Edition su Amazon), motivo per cui un cambio di location sembrerebbe clamoroso. Ma forse, proprio per questo motivo, potrebbe rivelarsi una mossa azzeccata per permetterci di scoprire più dettagli di questo universo.

Dexerto riporta infatti le segnalazioni dell'utente Reddit QueenCobra91, che evidenzia di aver notato una maggiore quantità di pubblicità in-game legate a Chicago, con trasporti da Night City che durerebbero meno di 3 ore.

Gli ultimi aggiornamenti sembrerebbero aver amplificato — secondo i fan — la quantità di questo tipo di pubblicità, facendo dunque domandare se non possa dunque essere una Chicago distopica la prossima ambientazione di Cyberpunk 2.

Se l'indizio fosse confermato, il sequel potrebbe chiamarsi "Cyberpunk 2080", annata in cui dovrebbe arrivare questa nuova rivoluzionaria tecnologia di trasporto della NightCorp.

Vedremo se effettivamente dovremo affrontare le nostre avventure a Chicago o se, anche rimanendo a Night City, il sequel sarà ambientato 3 anni dopo gli eventi di Cyberpunk 2077.

Non possiamo che avere pazienza e attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali di CD Projekt, che ha già chiarito come ci vorrà molto tempo prima di saperne di più.

Tuttavia, il team di sviluppo ha anche anticipato che sarà uno dei loro videogiochi più ambiziosi: del resto, per loro Cyberpunk 2077 era solo «un riscaldamento».

Secondo la community, uno dei personaggi più significativi e affascinanti che potremmo vedere nel sequel potrebbe essere Morgan Blackhand: per una sua eventuale interpretazione, i fan hanno già scelto una star dello show The Boys.