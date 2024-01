The Elder Scrolls 6, qualcuno ne ha immaginato la mappa (ed è il doppio di Skyrim)

The Elder Scrolls 6, previsto chissà quando su PC e Xbox, è ancora in lavorazione, sebbene a quanto pare i fan si sono portati avanti col lavoro immaginandone la mappa di gioco.

Dopo l'uscita di Starfield (che trovate su Amazon) i giocatori attendono infatti il prossimo capitolo della serie di The Elder Scrolls.

Vero anche che il gioco è stato annunciato con largo anticipo a causa dell'incessante richiesta dei fan.

Ora, mentre la community è preoccupata che The Elder Scrolls 6 possa in qualche modo "fallire" come Starfield, c'è chi ha immaginato l'immenso open-world del gioco.

Come riportato anche da GamingBible, un fan di The Elder Scrolls ha elaborato una potenziale mappa del sesto capitolo, il quale pare essere all'incirca uguale a quella di Oblivion, ma più grande del 50% rispetto a quella di Skyrim.

L'utente Reddit kdog379 ha scritto: «La mia idea di come potrebbe essere la mappa di The Elder Scrolls VI Redfall. Se il gioco includesse Hammerfell e High Rock, sarebbe più o meno della stessa dimensione di Oblivion e del 150% di Skyrim», raccogliendo oltre 1.300 upvotes.

«Mi piacerebbe molto se fosse così. Con l'hardware più recente dovrebbero essere in grado di aumentare considerevolmente le dimensioni della mappa, e l'uso di due province invece di una aprirebbe tantissime possibilità dal punto di vista della storia», ha aggiunto TheHolyGoatman.

Talos-the-Divine ha invece scritto: «Le dimensioni della mappa sono irrilevanti. È quello che c'è nella mappa che conta. Una mappa grande è inutile senza l'impegno profuso per popolarla. Questa tendenza del 'questa è la mappa più grande di sempre' porta solo ad ambienti che sembrano vuoti o a collezionabili inutili sparsi a caso per giustificare le dimensioni della mappa», toccando un punto importante.

La data di uscita di The Elder Scrolls 6 è attualmente sconosciuta, poiché il gioco non dovrebbe uscire prima di qualche anno.

Vero anche che TES6 dovrà fare sua l'ingombrante eredità di The Elder Scrolls V: Skyrim, ancora giocato a quasi 12 anni dalla sua release originale.

Ma non è tutto: sembra infatti che sempre il prossimo The Elder Scrolls 6 avrà il sistema di progressione di Skyrim, incluso quello legato alla magia.