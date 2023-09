Com'è cambiato Starfield negli anni? Ecco il videoconfronto

A poche ore dall'arrivo ufficiale di Starfield su Xbox Series X|S e PC è tempo di guardare indietro a com'era il titolo Bethesda qualche tempo fa.

Da domani, infatti, il titolo che arriverà in esclusiva console Xbox e PC dopo una lunga attesa, e lo potete ancora preordinare su Amazon in versione fisica.

Un'attesa che qualcuno sta affrontando in modi decisamente singolari, come i fautori della petizione che spera di portare Starfield su PS5, che è ancora attiva.

Ma, con buona pace degli utenti PlayStation, il titolo di Bethesda sarà ben ancorato all'ecosistema Microsoft, anche su Xbox Game Pass.

Un lavoro lungo quello di Bethesda nel costruire Starfield, che da un certo punto in poi ha avuto anche il supporto di Xbox. Un sostegno evidente, paragonando la vecchia demo alla versione che è arrivata in early access e da domani ufficialmente per tutti.

Come riporta Wccftech, è evidente la crescita che il titolo ha avuto dal 2022 ad oggi, come potete vedere dal video in questione:

La sequenza di esplorazione presentata nel confronto mostra delle texture del terreno che, nella versione finale, non riflettono la luce tanto quanto nella demo, il che rende l'atmosfera più realistica, mentre la montagna sullo sfondo sembra leggermente migliore nella demo.

Molti dei cambiamenti visivi esterni sono dovuti anche alla diversa illuminazione, e parlando di interni i cambiamenti nella versione finale di Starfield sono meno evidenti. In generale, il gioco sembrava più vivace ma a volte un po' meno realistico nella demo, grazie ad un contrasto e una palette di colori più vividi e senza il filtro verde che c'è nella versione finale del gioco.

Con i settaggi massimi, per altro, Starfield sembra anche un altro gioco come hanno dimostrato alcuni utenti.

Nel frattempo vi ricordiamo di recuperare la nostra recensione di Starfield, che verrà aggiornata presto, in cui vi abbiamo detto che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile».