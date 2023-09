Starfield coi settaggi massimi sembra (quasi) un altro gioco

Starfield, il gigantesco gioco di ruolo sci-fi di Bethesda, è alle porte, sebbene i giocatori ci abbiano già messo sopra le mani grazie all'Accesso Anticipato.

Il titolo, che potete giocare anche su Xbox Series S (disponibile su Amazon), ha infatti un carico di aspettative non indifferente.

Nella recensione del gioco la nostra Stefania vi ha spiegato che «l’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure.»

Ora, dopo che qualcuno ha già reso Starfield più bello da vedere, c'è chi ha deciso di farlo girare a impostazioni ultra.

Come riportato anche da DSO Gaming, un video mostra il gioco in esecuzione in 8K con 30fps su una NVIDIA GeForce RTX 4090.

Per catturare questo filmato di gameplay in 8K, è stata utilizzata un AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 GB di DDR5 a 6000 Mhz e la RTX 4090 di NVIDIA.

Ma non solo: è stato anche utilizzato Windows 10 64-bit e il driver GeForce 537.13, mentre è stato disabilitato il secondo CCD sulla 7950X3D.

A 8K nativi, la NVIDIA GeForce RTX 4090 può eseguire Starfield con circa 20-22fps nella sezione di New Atlantis. Tuttavia, attivando FSR 2.0 o DLSS 2 in modalità Qualità, è possibile raggiungere 30 fps in 8K.

Come vedrete, ci sono stati alcuni cali a 28 fps. Quindi, forse, la modalità Prestazioni sarebbe l'opzione ideale per mantenere sempre i 30 fotogrammi costanti. In ogni caso, è possibile giocare a 30fps su un televisore 8K se si utilizza una tecnologia di upscaling.

Lasciando da parte questioni tecniche, un fan si sarebbe accorto di un particolare Easter Egg dedicato nientemeno che a The Elder Scrolls 6.

Ma non solo: se state muovendo i primi passi nello spazio profondo del gioco Bethesda, non perdetevi le nostre guide dedicate.

Infine, alcuni speedrunner sono riusciti a portare a termine il nuovo epico RPG di Bethesda in sole 2 ore, 51 minuti e 42 secondi.