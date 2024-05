Com'è andato il lancio di Ghost of Tsushima su PC?

Ghost of Tsushima è arrivato su PC dal 16 maggio, ossia durante la giornata di ieri.

PlayStation aveva dichiarato di voler investire ancora all'interno dell'ecosistema PC, e la notizia del porting PC di Ghost of Tsushima non ha di fatto stupito nessuno.

Ricordiamo che la versione PC di Ghost of Tsushima Director's Cut (trovate la versione PS5 su Amazon) include il gioco completo, l'espansione Iki Island e la modalità Legends multiplayer online cooperativa.

Ora, via Push Square, Ghost of Tsushima: Director's Cut ha raggiunto il quarto più grande lancio di Sony su PC, con un picco di 57.934 utenti che hanno giocato al gioco in qualsiasi momento nella giornata di ieri.

Anche se questa statistica non può essere utilizzata per leggere i numeri di vendita effettivi su PC, è chiaro che i giocatori si sono appassionati al titolo di Sucker Punch Productions nel giorno di uscita.

Solo Helldivers 2, God of War e Marvel's Spider-Man Remastered hanno registrato un numero maggiore di giocatori contemporanei.

La top 10 dei più alti conteggi di giocatori contemporanei di tutti i port di Sony per PS5, PS4 e PC è la seguente:

Helldivers 2 - 458.709 God of War - 73.529 Marvel's Spider-Man Remastered - 66.436 Ghost of Tsushima Director's Cut - 57.934 Horizon Zero Dawn Edizione Completa - 56.557 Horizon Forbidden West Edizione Completa - 40.462 The Last of Us Part I - 34.496 Days Gone - 27.450 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 13.539 Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri - 10.851

Sembra improbabile che qualcuno riesca a battere il record stabilito da Helldivers 2, ma sicuramente rincuora vedere Ghost of Tsushima lì vicino alla cima, considerando anche le problematiche di questi giorni che lo hanno visto rimosso da alcuni store.

Vedremo quindi se questa versione PC sarà un antipasto per il reveal di Ghost of Tsushima 2, di cui si parla ormai da molti mesi.