Combo Logitech MK 270 tastiera e mouse a META' PREZZO! Imperdibile!

Approfittate dell'eccezionale sconto del 50% sulla combo tastiera e mouse Logitech MK270 su Amazon per il Black Friday! Questo set wireless, ideale per PC o laptop, è ora disponibile a soli 24€, ben al di sotto del suo prezzo originale di 47,99€. Offre una connessione senza fili stabile, batterie a lunga durata e un design robusto, il tutto a un prezzo davvero conveniente.

Combo tastiera e mouse wireless Logitech MK270, chi dovrebbe acquistarla?

La combo tastiera e mouse wireless Logitech MK270 è l'ideale per chi necessita di una soluzione wireless efficace e duratura. È ottima per chi lavora da casa, studenti, o per chiunque cerchi comodi accessi a Internet, e-mail, funzioni play/pausa e regolazione del volume, grazie agli 8 tasti multimediali rapidi. Resistente ai liquidi, con tasti robusti e durata prolungata delle batterie, soddisfa le esigenze di chi cerca un prodotto affidabile a lungo termine.

La Logitech MK270 garantisce una connessione wireless sicura fino a 10 metri, con una durata della batteria di 36 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse. Il mouse wireless è comodo sia per mancini che per destrorsi e funziona bene su quasi tutte le superfici. La tastiera, con layout QWERTY italiano, include anche un comodo interruttore on/off per risparmiare energia.

A un prezzo di soli 24€ rispetto al prezzo iniziale di 47,99€, la combo tastiera e mouse wireless è un'offerta imperdibile. Date le sue eccellenti qualità, convenienza e durata della batteria, si raccomanda vivamente l'acquisto di questo set tastiera e mouse wireless. La combo più venduta al mondo non vi deluderà!

