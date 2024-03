Classici come Manhunt e Silent Hill 1 sarebbero in arrivo su PS Plus, i fan ne sono convinti

Si ipotizza che la società di emulazione Implicit Conversions stia contribuendo a portare i classici di Rockstar Games e Konami su PlayStation Plus Premium.

Come i fan ben sapranno, tra i giochi offerti dall'abbonamento base di PlayStation Plus (trovate una gift card dedicata su Amazon) ci sono spesso e volentieri anche vecchie glorie del passato.

Implicit Conversions è tornata alla ribalta in seguito a notizie secondo le quali la compagnia starebbe lavorando a giochi PS2 da portare via emulazione su PS5/PS Plus (un'affermazione che ha poi rimosso dal suo sito web, ma che non ha di fatto smentito).

Ora, in base a ciò, i fan pensano che i classici di Rockstar e Konami siano destinati a PS Plus Premium (via PlayStation Lifestyle).

Come ha notato l'utente Reddit "TURB0_THUNDER", tutte le aziende con cui Implicit è partner hanno rilasciato uno o due giochi su PS Plus Premium, ad eccezione di Rockstar Games, Konami e Cyan.

Considerando che Rockstar e Konami sono all'origine di un gran numero di amati classici per PS1, PS2 e PSP, molti dei quali usciti in esclusiva per PlayStation, si può capire perché i fan sperino nell'arrivo di giochi del calibro di Grand Theft Auto: Chinatown Wars, Manhunt e Silent Hill 1 su PS Plus.

Sebbene quanto sopra sia solo una speculazione, possiamo confermare che Rockstar Games e Konami sono elencati tra i partner di Implicit Conversion sul suo sito web al momento in cui scriviamo.

Implicit ha già portato diversi giochi per PS1 e PSP sulle moderne console Sony tramite la collezione PlayStation Plus Premium Classics (tra cui Resistance: Retribution e Jet Moto 2). Insomma, incrociamo le dita.

