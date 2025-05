Clair Obscur uscirà su Switch 2? «Sarebbe interessante»

Clair Obscur Expedition 33 è indubbiamente una delle rivelazioni di questo 2025 videoludico: la perla di Sandfall Interactive ha saputo sorprendere pubblico e critica, mettendo d'accordo praticamente tutti.

Sebbene sia disponibile anche gratis fin dal day-one su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), tantissimi utenti hanno deciso di acquistare l'edizione completa del gioco, facendogli ottenere risultati impressionanti per quello che resta sempre il primo videogioco di un nuovo studio di sviluppo.

Attualmente il gioco di ruolo a turni è disponibile solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma il grande e inaspettato successo ottenuto sta facendo riflettere Sandfall Interactive su un possibile lancio per un'altra grande piattaforma. E qualora non lo aveste già capito dal titolo di questa notizia, mi riferisco ovviamente a Switch 2.

In una videointervista rilasciata al content creator misterv su YouTube (tradotta da MP1st), il CEO Guillaume Broche ha voluto aprire le porte a una versione sulle nuove console ibride di Nintendo, non escludendo affatto tale eventualità:

«Considerando il successo del gioco, a questo punto cambia tutto. Chiaramente è troppo presto per dirlo, ma adesso siamo in una situazione in cui... diciamo che stanno emergendo molte opportunità — fin troppe e tutte in una volta — e stiamo cercando di capire cosa faremo e cosa non faremo. Ma sì, [Clair Obscur su Switch 2] sarebbe sicuramente interessante».

Al momento non sembrerebbero esserci insomma piani ben precisi per un porting di Clair Obscur Expedition 33 su Switch 2, ma allo stesso tempo il CEO ha ammesso che si tratta di un'opzione da prendere in seria considerazione per il futuro.

Il lancio su questa nuova console contribuirebbe a coinvolgere una nuova fascia di giocatori potenzialmente interessati, magari riuscendo anche a sfondare nel mercato giapponese che, almeno fino a questo momento, ha reagito in maniera piuttosto tepida alla perla di Sandfall Interactive.

Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, anche per capire quali siano le «opportunità» di cui Broche parlava nella videointervista.

Clair Obscur Expedition 33 è stato particolarmente apprezzato non solo per il suo gameplay, ma anche per una narrazione coraggiosa e una direzione artistica azzeccata. Eppure, curiosamente, all'inizio era stato pensato come un gioco decisamente diverso.