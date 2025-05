Clair Obscur a quanto pare in Giappone non ce l'ha fatta

Uno dei candidati più forti al titolo di Gioco dell’Anno 2025, Clair Obscur: Expedition 33, continua a far parlare di sé — ma stavolta non per i numeri da record.

Mentre a livello globale il titolo dello studio francese Sandfall Interactive (che trovate su Amazon) ha superato i 2 milioni di copie vendute, in Giappone l'accoglienza è stata ben più tiepida.

Secondo le ultime classifiche di vendita, il gioco ha totalizzato appena 9.800 copie fisiche vendute su PS5 dalla sua uscita il 24 aprile.

È bene precisarlo: i dati non includono le vendite digitali, che oggi rappresentano una fetta consistente del mercato, specialmente in Giappone.

Tuttavia, il dato rimane indicativo dell’impatto (o della sua mancanza) che Expedition 33 ha avuto sul pubblico nipponico.

Un paradosso culturale? No, visto che la notizia sorprende almeno in parte. Clair Obscur è stato ampiamente elogiato per il suo stile artistico e per le sue meccaniche di gioco fortemente ispirate ai JRPG — un chiaro omaggio ai classici giapponesi come Final Fantasy, Persona e NieR (seppur più poetico e "europeo" nel tono).

Da un gioco che prende così tanto in prestito da un’estetica e una struttura tanto amate in Giappone, ci si poteva aspettare una maggiore curiosità.

Tuttavia, il mercato giapponese è storicamente selettivo nei confronti dei titoli occidentali. Salvo poche eccezioni è raro che un titolo non giapponese sfondi davvero nel mercato locale, a meno di un supporto promozionale significativo o di un brand consolidato.

In questo caso, pare che Sandfall Interactive e il publisher Kepler Interactive non abbiano investito molto in una campagna marketing sul territorio nipponico, e ciò potrebbe aver inciso negativamente sulla visibilità del gioco.

Al di fuori del Giappone, però, il gioco ha ottenuto un'accoglienza straordinaria: critica entusiasta, community attive e numeri di vendita che dimostrano quanto Clair Obscur abbia saputo conquistare il cuore degli appassionati di RPG di tutto il mondo.

Forse, in futuro, basterà un piccolo sforzo in più per tradurre quell'amore anche per il pubblico nipponico — ma nel frattempo, Sandfall può dormire sonni più che tranquilli. Del resto, anche il director di Stellar Blade ha amato Clair Obscur.