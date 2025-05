Clair Obscur è inarrestabile: c'è un nuovo record

Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto un traguardo impressionante: oltre due milioni di copie vendute in appena dodici giorni dal lancio.

A comunicarlo è lo stesso team di sviluppo del gioco (che trovate su Amazon) con un post social, pubblicato sui canali ufficiali pochi minuti fa.

«Dodici giorni dopo, Clair Obscur: Expedition 33 ha superato i due milioni di copie vendute. Abbiamo osservato con stupore mentre così tanti di voi iniziavano il loro viaggio. Abbiamo sentito ogni passo, ogni emozione, ogni rivelazione insieme a voi. A chi si unisce solo ora: benvenuto. Il domani arriva.»

Un messaggio che non è solo un ringraziamento, ma anche un indizio: qualcosa di nuovo potrebbe essere in arrivo.

Il gioco, che ha catturato l’attenzione per la sua estetica decadente, la narrazione evocativa e un gameplay che mescola strategia e azione, si sta rapidamente affermando come uno dei titoli più sorprendenti dell’anno.

La direzione artistica ispirata e l’atmosfera carica di simbolismo hanno contribuito a renderlo un’esperienza diversa da qualsiasi altro RPG attualmente sul mercato.

E con un'accoglienza tanto calorosa da parte del pubblico, è chiaro che Expedition 33 non si fermerà qui. Del resto, parliamo di un gioco nato dalla "noia", il che è tutto dire.

Vero anche che nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Clair Obscur Expedition 33 è la migliore opera d'esordio che vediamo da parecchi anni a questa parte, un brillante compromesso tra la sconfinata ambizione di un team talentuoso e valori produttivi comunque medio-alti ma sostenibili, in un'industria che fatica spesso a far quadrare i conti. Certo, ci sono anche piccole cose che potevano essere rifinite meglio, e l'aspetto meramente tecnico, a fronte di una direzione artistica ed una colonna sonora strepitose, necessita di qualche patch post-lancio, ma questi sono dettagli nel disegno più grande delle cose, in cui il titolo Sandfall Interactive spicca per coraggio e personalità.»