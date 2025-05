Clair Obscur, online il preordine del "ritorno" della Collector's Edition

Se volete celebrare Clair Obscur: Expedition 33 con la Collector's Edition che avete perso al lancio perché non credevate che Sandfall Interactive avrebbe creato un titolo così importante, beh, ora potete rimediare acquistando il Monolith Set.

Annunciato nella giornata di ieri dal team di sviluppo, il Monolith Set è uno speciale pacchetto che include tutti gli elementi fisici dell'edizione speciale. Tuttavia, il Monolith Set non sarà esattamente identico alla Collector's Edition originale: il pacchetto sarà commercializzato senza il gioco e i contenuti cosmetici digitali che erano inclusi nella versione originale.

Per i collezionisti e gli appassionati di Clair Obscur: Expedition 33, è stata annunciata l'apertura dei preordini per il Monolith Set, un'edizione fisica speciale che promette di arricchire l'esperienza dei fan con oggetti da collezione esclusivi, che potete acquistare da ora dal sito ufficiale.

Il Monolith Set si presenta come una collezione curata, pensata per gli amanti del merchandising di alta qualità e del materiale di approfondimento artistico.

Il set include tre componenti principali:

The Monolith Music Box: un carillon a tema, ispirato agli elementi iconici del gioco, che offrirà un tocco sonoro e visivo unico.

The Expeditioner's Journal artbook: un artbook che promette di svelare dettagli sulla direzione artistica e il design di Clair Obscur: Expedition 33, fornendo un'immersione nel processo creativo dietro il gioco.

La steelbox in cui inserire il gioco in versione fisica, originariamente commercializzato con la prima Collector's Edition.

I preordini sono aperti da ora e si chiuderanno in modo definitivo giovedì 12 giugno 2025, quindi avrete tempo per recuperare questo bell'oggetto da collezione per celebrare il successo del JRPG francese.

Non dovrebbero neanche esserci problemi di scalping, perché il sito permetterà di acquistare solamente due copie a testa del Monolith Set, mentre la spedizione partirà da gennaio 2026.

Nel frattempo arriverà anche un peluche ufficiale, insieme a un artbook per celebrare il gioco.