Clair Obscur: Expedition 33 rappresenta attualmente uno dei titoli più acclamati dell'anno: il gioco sviluppato da Sandfall Interactive ha conquistato critica e pubblico, posizionandosi come serio candidato al titolo di Game of the Year.

Un capolavoro che presto potrebbe fare il suo esordio anche su Nintendo Switch 2: un'ipotesi che aveva già stuzzicato il team di sviluppo, rafforzata dalle dichiarazioni rilasciate dagli autori nelle scorse ore.

La risposta ufficiale a Nintenderos (via Insider Gaming) dello studio francese a una domanda diretta sulla possibilità di un porting per Switch 2 ha lasciato spazio a interpretazioni ottimistiche, di fatto lasciando aperta la porta a tale proposta:

«Abbiamo alcune possibilità che esploreremo, ma al momento non possiamo confermare nulla».

Questa apertura diplomatica ma significativa arriva in un momento particolare per l'industria videoludica: numerosi sviluppatori stanno infatti incontrando difficoltà nel procurarsi i kit di sviluppo per Nintendo Switch 2, una situazione che sta inevitabilmente rallentando i piani di molti studi per portare i propri titoli sulla nuova piattaforma.

Non sappiamo ovviamente se anche Sandfall Interactive sia coinvolta in questa gestione discutibile della distribuzione dei dev kit, ma se fosse così è chiaro che sarebbe necessario avere un po' di pazienza per vedere il titolo esordire sulle console Nintendo.

Ricordiamo che il successo straordinario di Clair Obscur: Expedition 33 ha reso il titolo il gioco con le valutazioni più alte del 2025, stando alle medie voto presenti sul noto aggregatore Metacritic — escludendo le edizioni Switch 2 di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

L'espansione verso la console Nintendo rappresenterebbe un'opportunità significativa per raggiungere un pubblico ancora più vasto e diversificato: il titolo è attualmente disponibile solo su PS5 (versione che trovate su Amazon), PC e Xbox Series X|S, ma è stato incluso fin dal day-one anche su Xbox Game Pass Ultimate.

Di sicuro sarebbe molto affascinante averlo a disposizione sulle console Nintendo in portabilità, ma per il momento posso solo invitarvi ad attendere ulteriori comunicati dallo studio.