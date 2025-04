Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto un nuovo record impossibile

Quello di Clair Obscur: Expedition 33 è il caso dell'anno, o probabilmente della generazione escludendo GTA 6 quando e se arriverà prima o poi, anche per come i giocatori hanno accolto il titolo in una maniera mai vista prima.

Come riporta The Gamer, infatti, lo spettacolare titolo di Sandfall Interactive potrebbe avere il Metacritic degli utenti più alto di sempre.

La piattaforma che aggrega le recensioni di tutto il mondo ha due punteggi relativi alle valutazioni, come sapete. Quello della critica, ovvero delle testate specializzate che assegnano voti dopo un'attena analisi, e quello degli utenti.

Quest'ultimo può essere assegnato anche senza aver giocato un minuto al titolo in questione, pertanto è volubile per sua natura. Il metascore degli utenti viene considerato più che altro come un termometro per il sentiment della community, anche perché nella maggior parte dei casi finisce per essere uno strumento per del becero review bombing.

Proprio perché è volubile e perché i giocatori sono incontentabili in questo momento storico, il risultato ottenuto da Clair Obscur: Expedition 33 è ancora più epocale.

Il titolo ha infatti un metascoare degli utenti pari a 9.7 su oltre 2.500 recensioni. Un risultato che gli ha già fatto ottenere il badge di "Universal Acclaim", mentre il punteggio della critica, pari a 92, gli ha garantito anche l'etichetta "Must-Play".

Il 9.7 è attualmente il punteggio più alto di sempre mai ricevuto da un videogioco dalle recensioni degli utenti. Titoli come Blood and Wine di The Witcher 3 si fermano a 9.3, mentre l'iconico Final Fantasy VII per PSX ha un 8.9. Anche un gioco come Baldur’s Gate 3 si assesta su un 9.2, per farvi capire l'importanza.

Come detto, questo dato è volubile e potrebbe cambiare con l'arrivo di nuove recensioni. Se dovesse mantenersi così, però, saremmo di fronte al record di tutti i record.

Tutto questo dopo aver battuto JRPG storici e traguardi incredibili in termini di vendite, che daranno sicurezza al team di sviluppo.