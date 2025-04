Altro traguardo storico per Clair Obscur: Expedition 33

Kepler Interactive ha annunciato che Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto l’incredibile traguardo di 1 milione di copie vendute nei suoi primi tre giorni di vita.

Un risultato straordinario, considerando che il gioco (che trovate su Amazon) è stato sviluppato da Sandfall Interactive, un piccolo studio indipendente.

È importante sottolineare che questa cifra non tiene conto dei giocatori che stanno provando il titolo tramite Xbox Game Pass: si parla quindi di vendite effettive, un dato ancora più impressionante, come già dimostrato a chiare lettere anche nelle scorse ore.

E i numeri non si fermano qui: su Steam il gioco gode di recensioni "Molto Positive" e ha raggiunto un picco di 98.000 giocatori contemporanei nella giornata di ieri, con buone possibilità di superare i 100mila oggi, domenica 27 aprile.

Clair Obscur: Expedition 33 rappresenta quindi una di quelle storie di successo che fanno davvero bene al cuore di chi ama il mondo dei videogiochi.

Vedere un piccolo team come Sandfall Interactive riuscire a conquistare pubblico e critica in così poco tempo dimostra che la creatività, la cura per i dettagli e il coraggio di proporre qualcosa di diverso possono ancora fare la differenza, anche in un mercato dominato da colossi.

Il risultato raggiunto non è solo una vittoria commerciale, ma anche una grande dimostrazione di fiducia nel talento indipendente (come vi abbiamo spiegato tra l'altro nella nostra ricca recensione del gioco).

Personalmente, quindi, spero che questo successo spinga ancora più giocatori a dare fiducia a progetti meno "blasonati" ma altrettanto, se non più, meritevoli. Abbiamo bisogno di più giochi come Clair Obscur: Expedition 33, capaci di sorprendere, emozionare e innovare senza inseguire ciecamente le mode del momento.

E Sandfall Interactive, con questa opera prima così potente, ha dimostrato di avere non solo talento, ma anche un grande futuro davanti a sé.