Clair Obscur è così famoso da avere già le mod per sbiancare la pelle dei personaggi

Clair Obscur: Expedition 33 ha dalla sua tanti elementi positivi, fra cui un'attenta caratterizzazione dei personaggi che propone eroi ed eroine molto particolari, anche dal punto di vista estetico.

Forse anche troppo particolari, almeno per alcuni, perché è già apparsa una mod che punta a fare whitewashing sul personaggio di Sciel.

Sciel è la quarta compagna che si unisce al gruppo dopo Gustave, Maelle e Lune. Insegnante dalla pelle olivastra, Sciel è una figura empatica e complessa, che bilancia il suo amore per gli studenti con un profondo odio per la Pittrice.

Un personaggio molto profondo ma con una pelle troppo scura, per alcuno. Come riporta The Gamer, infatti, su Nexus Mods è infatti comparsa una mod chiamato "Sciel untanned – lighter skin", che «alleggerisce il tono la texture della pelle del personaggio».

Nel momento in cui scrivo la mod ha superato i 1.000 download, dimostrando che per qualche motivo era richiesta dai giocatori. Fortunatamente c'è stato anche chi ha sottolineato l'aspetto più critico della cosa.

Tra chi ha accusato apertamente l'autore di razzismo, perché è evidente la volontà di inserire Sciel all'interno di un'estetica più convenzionale, altri hanno chiesto all'autore di creare anche una versione che possa eliminare le altre caratteristiche distintive di Sciel, come le lentiggini o la cicatrice sul naso.

Il modder ha risposto ai commenti con tono sarcastico, senza cogliere il problema più profondo: cancellare i tratti identitari di un personaggio, soprattutto quelli legati a etnia o background, è un gesto che va oltre il semplice gusto personale.

Ovviamente sono tante le mod che modificano l'aspetto dei personaggi in tanti giochi, ma quando vanno ad intervenire sull'etnia il discorso diventa inevitabilmente più complesso. Oltre ad essere una negazione del lavoro artistico e narrativo degli sviluppatori, è anche una chiara volontà di manipolare l'immagine collettiva.

Clair Obscur: Expedition 33 è stato tuttavia amato da tantissimi giocatori, e casi come questo sono per fortuna pochissimi, anche se sempre problematici.