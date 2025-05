Come sapete, il weekend dei giocatori Xbox sarà adrenalinico a dir poco perché sarà possibile giocare gratuitamente a The Division 2 nelle prossime ore, e non solo.

Il titolo fa parte anche delle promozioni del dei Free Play Days sulle console Xbox, accessibili a partire dall'abbonamento Game Pass Core.

ARK: Survival Ascended, Killer Klowns from Outer Space: The Game e il citato The Division 2 sono disponibili questo fine settimana per i membri Xbox Game Pass Ultimate, Standard e Core, da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno.

Ma non è finita qui perché, con un aggiornamento su Xbox Wire, sono arrivati altri due giochi a infoltire il weekend dei fan Xbox.

Ci sarà infatti anche Call of Duty: Black Ops 6 gratis per tutti i membri Xbox dal 30 maggio al 3 giugno (non è richiesto l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, Standard e Core).

E se volete tuffarvi nel mondo del calcio? Xbox ha pensato anche a questo, perché anche Football Manager 2024 sarà disponibile questo fine settimana per i membri Xbox Game Pass Ultimate, Standard e Core, da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno.

I giochi saranno disponibili gratuitamente per gli utenti Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, nell’ambito dell’iniziativa Free Play Days.

Tuttavia, per accedere all’offerta non basta avere una console: è necessario essere abbonati a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate (se non lo siete, usate Amazon).

Per quanto riguarda l'ecosistema Xbox, gli abbonati a Game Passa avranno il loro modo di impegnarsi, sebbene alcuni titoli se ne andranno come sempre alla fine del mese.