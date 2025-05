Come ogni settimana, Microsoft ha rinnovato l’appuntamento con i consueti Free Play Days.

Si tratta, per chi non lo sapesse ancora, dell’iniziativa dedicata agli abbonati Xbox Game Pass (potete abbonarvi su Amazon) che permette di provare gratuitamente una selezione di giochi per un periodo limitato.

Questa volta, l’attenzione è tutta rivolta all’esperienza multiplayer online, con tre titoli ricchi di azione e cooperazione disponibili da oggi fino a mercoledì 29 maggio.

I 3 giochi gratis su Xbox per il weekend

ARK: Survival Ascended



Un vero e proprio ritorno alle origini della sopravvivenza, reinventato con Unreal Engine 5. ARK: Survival Ascended ti catapulta su un’isola misteriosa, circondato da luci accecanti, colori vividi e... dinosauri assetati di dominio.

Il tuo obiettivo? Formare tribù, domare creature preistoriche, costruire, esplorare e lottare per la sopravvivenza. Un’esperienza visivamente rinnovata che non perde lo spirito sandbox originale.





Dal cult degli anni ’80 arriva un horror multigiocatore asimmetrico fuori di testa. In questa folle battaglia tra i Klowns alieni e gli abitanti di Crescent Cove, ogni partita è imprevedibile: cattura o salva umani, esplora la mappa e sfrutta le opportunità tattiche per cambiare le sorti dello scontro. Un titolo che unisce comicità surreale e tensione multiplayer in modo originale e rinfrescante per il genere.





Il classico shooter RPG di Ubisoft torna sotto i riflettori. Dopo una catastrofe virale, Washington D.C. è allo sbando e sta a te ristabilire l’ordine. Specializzati, combatti in co-op online o in PvP, e collabora con i civili per rafforzare gli insediamenti e costruire la tua base.

Un titolo che offre profondità, progressione e intensi scontri tattici, perfetto per gli amanti dell’azione di squadra.

Tre esperienze molto diverse ma accomunate da una forte componente online, perfette per testare la tua connessione e il tuo spirito di squadra.

Che tu voglia costruire il tuo regno tra i dinosauri, combattere clown intergalattici o salvare una capitale in rovina, questo weekend su Xbox offre ottime occasioni per provare (e magari acquistare con sconto) titoli interessanti.

Restando in tema Game Pass, ti ricordo anche i nuovi giochi gratis per gli abbonati in arrivo a a fine maggio: scopri i titoli nella nostra notizia.