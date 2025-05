Nonostante il lungo silenzio da quel famoso primo trailer ufficiale, Square Enix ha confermato di essere ancora duramente al lavoro su Kingdom Hearts 4, ma al momento ha ben poco da mostrare ai suoi appassionati di lunga data.

Il publisher è consapevole di non aver saputo dare aggiornamenti chiari negli scorsi anni, motivo per il quale pochi giorni fa ha deciso di pubblicare un curioso collage di screenshot per dimostrare che il team non è rimasto a girarsi i pollici in questi anni, ma che i lavori sono davvero in corso.

Se non altro queste immagini sembrerebbero averci confermato che ci sarà anche Topolino giocabile, anche se ovviamente abbiamo ancora pochissime informazioni sull'effettivo stato di sviluppo.

Tuttavia, potrebbero esserci novità per chi non vede l'ora di vedere come proseguirà la saga di Kingdom Hearts (trovate la raccolta completa su Amazon, a proposito), che a quanto pare ha già compiuto ottimi passi in avanti nelle scorse settimane.

Come segnalato dal forum Reddit GamingLeaksAndRumors, pare infatti che Square Enix abbia già iniziato a registrare i dialoghi dei personaggi: il doppiatore Zach Pokres, che recentemente ha partecipato al fenomeno indie MiSide, ha confermato sui social di aver lavorato anche a Kingdom Hearts 4 durante lo scorso anno.

Non è ancora chiaro quale sia il suo ruolo — anche se si ipotizza possano essere semplici personaggi non giocabili — ma il doppiatore ha ribadito di aver ricevuto il permesso di poter menzionare il suo contributo a Kingdom Hearts 4, pur senza entrare in dettagli più specifici.

In ogni caso, l'inizio dei lavori in sala di doppiaggio dovrebbe confermarci che la produzione è a buon punto e sta procedendo secondo i piani, anche se ovviamente ci vorrà ancora molto tempo prima di rivederlo in azione.

Non è molto, me ne rendo conto, ma è già qualcosa che ci conferma che Square Enix è davvero al lavoro sul quarto capitolo della saga. Continueremo a tenere monitorati i prossimi sviluppi: vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie da riferirvi al riguardo.