Nelle poche immagini di Kingdom Hearts 4 c'è almeno una conferma

Kingdom Hearts 4 è risorto dall'oblio in cui Square Enix e Disney l'avevano confinato anni fa, con una serie di screenshot (neanche bellissimi), che servono a placare la rabbia dei fan.

Rabbia acuita anche dal fatto che Square Enix ha annunciato di recentissimo la cancellazione di un altro capitolo della complicatissima saga, e che l'azienda ha tentato di placare con una serie di immagini di Kingdom Hearts 4 pubblicate a sorpresa.

Dopo 3 anni dal primo annuncio, infatti, Disney e Square Enix hanno deciso di dare un briciolo di speranza ai fan dell'amata saga, con un collage di screenshot non particolarmente evocativi o emozionanti.

Le sette immagini diffuse, caratterizzate da una risoluzione sorprendentemente bassa, offrono uno spiraglio sul futuro della saga ma lasciano ancora molti interrogativi aperti. Il materiale visivo, più che fornire informazioni concrete sullo sviluppo, sembra voler semplicemente testimoniare che il progetto è ancora in vita, in un contesto di crescente preoccupazione dei fan per il futuro della serie.

«Stiamo lavorando intensamente su Kingdom Hearts IV e continueremo a dedicarci allo sviluppo del gioco. Ci impegniamo a creare un'esperienza all'altezza delle vostre aspettative!», ha detto Square Enix nella condivisione.

Tuttavia c'è almeno un dettaglio interessante, probabilmente una conferma: Topolino come personaggio giocabile.

L'unica foto nel collage mostra Topolino in un mondo Disney probabilmente non canonico, suggerendo piuttosto uno dei mondi originali della serie come Hallow Bastion o Scala Ad Caelum.

La presenza di Topolino come personaggio controllabile rappresenta un elemento di particolare interesse, considerando che nelle precedenti iterazioni della saga è stato giocabile solo in circostanze molto limitate, principalmente durante specifici scontri con i boss.

Per avere una risposta a questo dubbio ci vorranno probabilmente molti altri anni, nei quali i fan di Kingdom Hearts diventeranno probabilmente nonni. Anche perché, oltre agli screenshot di cui sopra, Disney in pochissime occasioni si è ricordata che esiste anche questo franchise.