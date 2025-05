Ci sono ben tre giochi di Warhammer gratis disponibili da subito

Nella giornata di ieri Games Workshop ha lanciato il suo evento Warhammer Skulls in cui, indovinate un po', sono stati annunciati tanti giochi e iniziative legate al franchsie bellico di Warhammer 40.000 in particolare.

Tra i tanti annunci c'è stato l'arrivo di una remaster di Warhammer 40.000 Space Marine che, dopo il successo del suo sequel, tornerà in versione rivista e corretta.

Con il successo del secondo capitolo, e con il terzo episodio annunciato poco tempo fa, questo è il momento migliore per recuperare questo franchise che è già diventato un piccolo cult.

Ma non è finita qui, perché ci sono ben 3 giochi gratis che potete riscattare da questo momento, tutti ambientati nell'universo di Warhammer 40.000.

Il primo lo avevamo scoperto ieri, Warhammer 40,000: Rites of War, un gioco del 1999 che si distingue nel panorama videoludico di Warhammer per una caratteristica rara: la possibilità di comandare gli eldar, incluse le loro iconiche moto a reazione e persino evocare l'incarnazione del dio della morte.

Per chi ama la strategia a turni e le atmosfere distopiche del 41° millennio, Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War è disponibile gratuitamente su Steam fino al 29 maggio. Questo titolo rappresenta una sorta di reinterpretazione bellica di Civilization, dove ogni pretesa di vittoria culturale o diplomatica viene sostituita da un unico imperativo: la guerra eterna.

Infine, ce n'è uno completamente inedito, o quasi. Si stratta di Boltgun – Words of Vengeance, ora su Steam, che riprende il già citato Warhammer 40.000 Boltgun e lo trasforma in un emulo di Typing of the Dead, in cui dovrete sconfiggere i nemici digitando velocemente delle parole sulla tastiera.

Non vi bastano questi giochi gratis? Ce ne sono altri 8 nel weekend da provare, grazie a Xbox e il suo servizio Free Play Days, che per il fine settimana ha creato una selezione a tema tetro futuro.