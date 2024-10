LEGO Horizon Adventures sembra davvero una nuova avventura di Aloy

Fortunatamente, sembra proprio che l'idea dietro al gioco non sia proprio quella di voler proporre un pedissequo copia e incolla di idee che hanno fatto la fortuna di serie come LEGO Star Wars o LEGO Harry Potter, bensì proporre qualcosa di nuovo e a suo modo originale.

Advertisement

Ho avuto modo di provare il gioco presso gli uffici di Sony Italia a Roma, un titolo che, almeno sulla carta, sembra voler unire due mondi distanti, quello dei mattoncini LEGO (che trovate su Amazon) e quello post-apocalittico di Horizon.

Da appassionato di entrambi i franchise (anche se forse più del secondo), mi sono subito accorto che c'è una differenza sostanziale rispetto ai classici titoli LEGO: questo gioco ha il marchio di Guerrilla Games, e si vede.

Dimenticate le meccaniche semplificate e ripetitive tipiche dei giochi di Traveller’s Tales, LEGO Horizon Adventures cerca di essere decisamente più ambizioso.

La trama segue le vicende di Aloy, la cacciatrice di macchine che abbiamo imparato a conoscere nei capitoli principali di Horizon. Solo che questa volta, il mondo che la circonda è costruito interamente con mattoncini LEGO.

All'avventura, ma a mattoncini!

La storia è infatti più o meno la stessa del primo capitolo, e comincia da quando Aloy si prepara ad affrontare la prova per essere finalmente accettata dalla Tribù Nora.

Potrebbe sembrare una forzatura, un’operazione commerciale fatta solo per attirare i fan di entrambe le saghe, ma vi assicuro che non è così. Guerrilla ha messo il suo tocco, e si sente. Non è il solito gioco LEGO, e la cosa si percepisce sin dall'intro iniziale, sebbene non manchi la comicità tanto cara ai giochi LEGO.

LEGO Horizon Adventures non vuole essere solo l'ennesimo gioco basato sui mattoncini, e si vede.

Il tipico umorismo della storia mette da parte l'epicità della serie a cui si ispira, sebbene resti comunque chiara la sensazione di stare giocando davvero a un capitolo di Horizon e non a un suo semplice surrogato.

Certo, siamo sempre nel campo del gioco d'azione per tutte le età, ma qui gli sviluppatori hanno voluto puntare su qualcosa di più strutturato.

Le missioni non sono solo un pretesto per distruggere tutto e collezionare mattoncini. C’è una narrazione, ci sono obiettivi e, soprattutto, c’è un mondo da esplorare.

E questo mondo è qualcosa che i fan della serie hanno imparato ad amare ormai da anni. Immaginate gli scenari di Horizon – con le sue foreste, le montagne, i deserti – tutti ricostruiti in stile LEGO.

Non solo, i Collilunghi e le altre macchine, riprodotte in modo fedele, aggiungono quel tocco epico che raramente trovi in un gioco LEGO.

Forbidden LEGO

La cura maniacale con cui ogni mattoncino è stato posizionato rende tutto incredibilmente coinvolgente, anche se, ovviamente, l’intero mondo è più “giocattoloso” (anche se decisamente meno distruttibile rispetto ai giochi LEGO del passato).

Il gameplay in cooperativa è stata una delle parti più interessanti del test. L’ho provato nel più classico couch co-op offline, e devo dire che il tutto funziona a meraviglia.

È chiaro che Guerrilla ha voluto offrire un’esperienza condivisa che non fosse semplicemente un copia e incolla di quanto già visto. La modalità co-op è fluida, intuitiva e ben bilanciata, senza la fastidiosa separazione dello schermo che spesso rovina l’immersione.

Io e il mio compagno di gioco ci siamo ritrovati a collaborare nelle fasi di combattimento, sfruttando le abilità diverse dei personaggi per abbattere le macchine, ma anche nelle sezioni di esplorazione e risoluzione di (piccoli) enigmi, dove il gioco dà il meglio di sé.

La possibilità di utilizzare modificatori elementali – come ad esempio frecce di fuoco, lance o barili esplosivi da lanciare sui bersagli (senza contare i folli carretti degli hot dog) – aggiunge un po' di pepe al tutto.

La progressione è limitata a piccole aree esplorabili, coi protagonisti costantemente alla ricerca di scrigni e risorse con cui potenziare i due personaggi principale ed espandere così Cuore della Madre, ossia l'hub centrale da cui partiremo per le varie missioni.

Un altro aspetto che mi ha colpito è la personalizzazione. Non solo puoi modificare il villaggio iniziale con edifici e decorazioni sbloccabili, ma puoi anche creare dei look stravaganti per Aloy e i suoi compagni.

È una componente che sembra fatta apposta per strizzare l’occhio ai fan più giovani, ma devo ammettere che, dopo qualche minuto, anch’io ho cominciato a divertirmi nel creare abbinamenti improbabili di outfit e accessori.

La cooperativa, come accennato, è stata una delle sorprese più piacevoli. Guerrilla ha saputo gestire perfettamente la transizione dal single player al multiplayer, e la sensazione è che l'intero gioco sia stato costruito attorno a questa doppia anima.

Anche in modalità singola, però, il titolo promette di non sbagliare: puoi sbloccare nuovi personaggi man mano che avanzi nella storia e sfruttare le loro abilità in combattimento o nella risoluzione degli enigmi.

È evidente che Guerrilla non si sia limitata a “prestare” il suo marchio a questo progetto. Ha fatto un lavoro accurato, che si distacca nettamente dai giochi LEGO più tradizionali. Non c’è quella sensazione di déjà-vu che a volte accompagna i titoli del franchise LEGO.

LEGO Horizon Adventures è qualcosa di diverso, di più profondo – e, in alcuni momenti, riesce persino a regalare emozioni simili a quelle provate nei giochi principali di Horizon.

Il sistema di combattimento, per esempio, pur restando accessibile e divertente, offre una sfida maggiore, soprattutto quando ti trovi a fronteggiare le macchine più grandi. C’è una strategia dietro ogni scontro, e non basta premere pulsanti a caso per vincere.

Come detto poco sopra, non aspettatevi la profondità di gameplay e le meccaniche intrise di varietà di uno Zero Dawn o Forbidden West, anche se il tentativo di offrire qualcosa di fresco è sicuramente evidente.

Per la componente esplorativa Guerrilla ha preso spunto dai suoi titoli di punta e ha inserito una serie di meccaniche piuttosto particolari: ci sono segreti da scoprire, sfide da completare e livelli che cambiano dinamicamente (anche se, specie all'inizio, ci siamo trovati a dover attraversare le stesse aree più volte, magari solo con poche modifiche allo scenario).

Purtroppo, c'è da dire anche che le missioni affrontare mi sono sembrate piuttosto ripetitive (attraversa il livello, salva il prigioniero), sensazione che mi auguro sparisca nella versione finale,

L’aspetto tecnico, infine, è di tutto rispetto. Su PS5 "liscia" non ho notato cali di frame rate o glitch rilevanti, nemmeno nelle sezioni più affollate di nemici o durante le transizioni tra le varie aree.

Anche l’utilizzo del DualSense è stato implementato in modo intelligente: le vibrazioni e i trigger adattivi aggiungono un ulteriore strato di immersione, soprattutto durante i combattimenti più intensi o quando utilizzi alcune delle armi più potenti di Aloy.

Insomma, LEGO Horizon Adventures sembra essere una sorpresa gradita. Non sembra il solito gioco LEGO, e questo è un complimento. Guerrilla Games ha saputo infondere la propria visione in un progetto che, sulla carta, poteva sembrare l’ennesimo titolo per un pubblico di giovanissimi, ma che, in realtà, si rivela divertente e capace di intrattenere tanto i fan di Horizon quanto quelli dei LEGO.

Forse non piacerà a tutti, soprattutto a chi si aspetta un’esperienza classica da gioco LEGO à la Traveler's Tales, ma è innegabile che sia un prodotto di qualità, che merita di essere provato, soprattutto in compagnia.