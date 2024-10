Quanto cambia da Horizon Zero Dawn PS4 al remaster PS5?

Una rimasterizzazione di Horizon Zero Dawn è in arrivo su PlayStation 5, mostrando significativi miglioramenti grafici rispetto alla versione originale per PS4.

Solo pochi giorni fa ho avuto personalmente modo di provare a Roma LEGO Horizon Adventures, negli uffici di Sony Italia: ecco cosa è emerso da questo primo test.

Per il remaster del primo capitolo, lo studio Nixxes ha completamente rivisto l'illuminazione, le texture e la resa delle cutscene, creando un'esperienza visiva notevolmente potenziata.

Le differenze tra le due versioni sono evidenti in vari screenshot comparativi che circolano online (via PushSquare).

Il mercato di Meridian, ad esempio, appare ora molto più popolato e dettagliato, con un'illuminazione che valorizza l'intera scena.

La qualità delle texture è stata drasticamente migliorata, rendendo gli ambienti più realistici e immersivi.

Jan-Bart Van Beek di Guerrilla Games ha commentato che, essendo Horizon Zero Dawn il loro primo gioco open world, era stato «molto difficile controllare ogni angolo del mondo per verificare il corretto funzionamento dell'illuminazione».

Nixxes è riuscita a risolvere queste problematiche, portando il gioco a nuovi livelli di fedeltà visiva.

Un altro miglioramento degno di nota è l'introduzione della tecnologia di nuvole dinamiche di Horizon Forbidden West, che rende i paesaggi molto più ricchi e atmosferici.

Questi aggiornamenti tecnici contribuiscono a creare un'esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva.

Considerando che si tratta di un upgrade da soli 10 dollari per i possessori della versione originale, il lavoro svolto da Guerrilla e Nixxes appare particolarmente apprezzabile.

Anche se molti giocatori potrebbero non sentire l'esigenza immediata di rigiocare Horizon Zero Dawn, è confortante sapere che esiste ora una versione di qualità superiore su PS5, pronta per quando vorranno rivisitare questo mondo affascinante.

Questa rimasterizzazione dimostra come le potenzialità dell'hardware di nuova generazione possano dare nuova vita anche a titoli relativamente recenti, offrendo ai giocatori un'esperienza visiva significativamente migliorata.